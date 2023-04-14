Монополия на спирт. Владелец заводов «Аю» отдает их добровольно

«Насколько я знаю, никакой конфискации нет. Речь идет о добровольной передаче производства в собственность государства», — прокомментировал 24.kg ситуацию с заводами «Аю» министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев.

По его словам, на сегодня нет никаких решений кабинета министров по конфискации или принудительному взысканию. Отсутствуют и решения суда.

«Почему владелец решил отдать заводы, я не знаю. Возможно, это связано с введенной в стране государственной монополией на производство, оборот и реализацию спирта. Поэтому никаких рисков по судебным разбирательствам нет», — отметил Данияр Амангельдиев.

Из собственных источников 24.kg удалось выяснить, что в собственность государства перейдет два водочных завода — «Аю» и ЗАО «Токмок буллс». До введения госмонополии именно они выпускали этиловый спирт класса «Альфа». Сейчас этого продукта в республике нет. Кроме того, государственным станет ОсОО «Аю», которое выпускает более 130 видов ликеро-водочной продукции.

Напомним, что с 1 сентября 2022 года эксклюзивным правом на производство и реализацию спирта в Кыргызстане обладает «Кара-Балтинский спиртовой завод». Но он выпускает только спирт класса «Люкс».

Ранее президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью агентству «Кабар» заявил, что спиртзавод «Аю» будет национализирован. Компания якобы скрывала налоги и занималась контрабандой спирта.

Фирмой «Аю» владеет один из самых богатых людей страны бизнесмен Шаршенбек Абдыкеримов. У него пять компаний. В двух — крестьянском фермерском хозяйстве «Ак-Сарай», которое занимается разведением крупного рогатого скота, и строительной фирме «Фрунзе-Резорт» — он единственный учредитель. В других трех — соучредитель. Бывший депутат также имеет доли в ОсОО «Аю», управляющей компании «Дженерал менеджмент компани» и строительной фирме «Аю Констракшн».

По данным за 2020-й, больше всех отчислений в бюджет сделала «Фрунзе-Резорт» — 1 миллион 126 тысяч 810 сомов, далее следует фермерское хозяйство «Ак-Сарай» — 406 тысяч 892 сома. ОсОО «Аю» выплатило всего 490 тысяч сомов.