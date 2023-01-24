23:57
USD 89.43
EUR 96.57
RUB 0.97
Экономика

Евразийский экономический форум пройдет в мае в России

Состоялось первое заседание программного комитета по подготовке второго Евразийского экономического форума. Об этом сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

В этом году мероприятие пройдет под девизом «Евразийская интеграция в многополярном мире». В нем примут участие главы стран Евразийского экономического союза. Форум планируется провести 24-25 мая 2023 года в преддверии заседания Высшего евразийского экономического совета. По правилам Евразийский экономический форум ежегодно проводится в стране, председательствующей в ЕАЭС. В этом году он состоится в России.

На заседании программного комитета представители уполномоченных ведомств и бизнеса стран Евразийского экономического союза, а также структурных подразделений ЕЭК обсудили общую концепцию и предварительное содержание форума, возможные темы панельных сессий и проведение мероприятий на его «полях».

«Тематические сессии и диалоговые мероприятия затронут наиболее актуальные темы международной повестки — мировоззренческие основы современного евразийства, стратегические задачи ЕАЭС на десятилетия вперед, цифровую трансформацию. Будут обсуждены климатические вызовы и консолидированный ответ союза, энергетическая и продовольственная безопасность, взаимоотношения со странами ШОС, БРИКС, АСЕАН, государствами Африки и Арабского Востока», — рассказали в ЕЭК.

Напомним, первый Евразийский экономический форум состоялся в прошлом году в Бишкеке.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/256588/
просмотров: 3116
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров выступил на Высшем Евразийском совете. Главное из заявлений
Евразийский межправсовет завершился. Премьеры утвердили почти 30 документов
Странам ЕАЭС надо наращивать технологический суверенитет
В ЕАЭС утвердили правила отбора кооперационных проектов и их финансирование
В Бишкеке началось заседание Евразийского межправсовета в узком составе
Цифра дня. 19 саммитов ШОС, СНГ и ЕАЭС пережил Бишкек
Заседание премьеров ЕАЭС. В Бишкеке обсудят 30 вопросов
ЕАЭС и Иран заключат торговое соглашение о зоне свободной торговли
В ЕАЭС разработают единые подходы по вопросам климатического регулирования
В приоритетные проекты ЕАЭС включена электрификация линии Балыкчи — Луговое
Популярные новости
Информационный расчет по&nbsp;налогу на&nbsp;имущество. Кто и&nbsp;когда должен его сдавать Информационный расчет по налогу на имущество. Кто и когда должен его сдавать
Корпорация &laquo;Росатом&raquo; уже работает в&nbsp;Кыргызстане. Какие проекты реализует Корпорация «Росатом» уже работает в Кыргызстане. Какие проекты реализует
Гольф-клуб на&nbsp;Иссык-Куле. Кто строит объект и&nbsp;при чем тут семья президента Гольф-клуб на Иссык-Куле. Кто строит объект и при чем тут семья президента
Какие государственные гарантии дает легализация активов Какие государственные гарантии дает легализация активов
Бизнес
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
Если вы&nbsp;хотите открыть компанию в&nbsp;ОАЭ: консультацию предоставят специалисты Если вы хотите открыть компанию в ОАЭ: консультацию предоставят специалисты
22 февраля, четверг
23:47
В WhatsApp появились новые функции форматирования текста В WhatsApp появились новые функции форматирования текст...
23:25
Сотрудники фонда развития Иссык-Куля необоснованно выдавали беспроцентные ссуды
22:54
Бригада медиков НЦОМиД осваивает технологию пересадки костного мозга в Турции
22:29
Определены победители национального чемпионата рабочих профессий
22:00
Легальная работа за рубежом. Как ее могут получить кыргызстанцы