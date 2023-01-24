Евразийский экономический форум пройдет в мае в России

Состоялось первое заседание программного комитета по подготовке второго Евразийского экономического форума. Об этом сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

В этом году мероприятие пройдет под девизом «Евразийская интеграция в многополярном мире». В нем примут участие главы стран Евразийского экономического союза. Форум планируется провести 24-25 мая 2023 года в преддверии заседания Высшего евразийского экономического совета. По правилам Евразийский экономический форум ежегодно проводится в стране, председательствующей в ЕАЭС. В этом году он состоится в России.

На заседании программного комитета представители уполномоченных ведомств и бизнеса стран Евразийского экономического союза, а также структурных подразделений ЕЭК обсудили общую концепцию и предварительное содержание форума, возможные темы панельных сессий и проведение мероприятий на его «полях».

«Тематические сессии и диалоговые мероприятия затронут наиболее актуальные темы международной повестки — мировоззренческие основы современного евразийства, стратегические задачи ЕАЭС на десятилетия вперед, цифровую трансформацию. Будут обсуждены климатические вызовы и консолидированный ответ союза, энергетическая и продовольственная безопасность, взаимоотношения со странами ШОС, БРИКС, АСЕАН, государствами Африки и Арабского Востока», — рассказали в ЕЭК.

Напомним, первый Евразийский экономический форум состоялся в прошлом году в Бишкеке.