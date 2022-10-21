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Экономика

Экспортировать уголь разрешат только по железной дороге. Есть исключения

Министерство энергетики предлагает разрешить экспортировать уголь из Кыргызстана только по железной дороге, за исключением вывоза его через автомобильные пункты пропуска «Торугарт» и «Иркештам». Соответствующий проект постановления кабмина ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, проект постановления разработан в целях полного обеспечения внутренних потребностей экономики и населения Кыргызстана в твердом топливе, сокращения количества фактов контрабанды и незаконного оборота груза через государственную границу, а также для введения достоверного учета экспортных операций в таможенной статистике при вывозе угля с территории республики.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/248668/
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