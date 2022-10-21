Экспортировать уголь разрешат только по железной дороге. Есть исключения

Министерство энергетики предлагает разрешить экспортировать уголь из Кыргызстана только по железной дороге, за исключением вывоза его через автомобильные пункты пропуска «Торугарт» и «Иркештам». Соответствующий проект постановления кабмина ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, проект постановления разработан в целях полного обеспечения внутренних потребностей экономики и населения Кыргызстана в твердом топливе, сокращения количества фактов контрабанды и незаконного оборота груза через государственную границу, а также для введения достоверного учета экспортных операций в таможенной статистике при вывозе угля с территории республики.