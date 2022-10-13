Простофакты. Как за три месяца энергетики изменили мнение об импорте угля

Энергетики заявили, что купят без тендера 400 тысяч тонн импортного угля. А ведь еще три месяца назад позиция по покупке казахстанского угля была совсем иной.

В июле министр энергетики Доскул Бекмурзаев заявил, что в этом году для ТЭЦ Бишкека будет закупаться только местный уголь. По его словам, на такой шаг решено пойти после проведения всех расчетов.

Чиновник также отметил, что объем денег, который затрачивается на импортный уголь, составляет примерно $32 миллиона в год. Теперь эти деньги останутся в Кыргызстане.

Старая или новая часть ТЭЦ, не имеет значения. Там регулируются котлы, можно сжигать любой вид топлива. Я понимаю, интересы многих людей долгое время зависели от импортного угля. Министр энергетики Доскул Бекмурзаев

Но недавно стало известно, что казахстанский уголь все-таки будут закупать. Новый генеральный директор ОАО «Электрические станции» Айбек Айдаралиев заявил, что технические и экономические расчеты говорят в пользу такого шага. Его поддержал и министр энергетики Таалайбек Ибраев.

Сколько лет ТЭЦ работает, мы сжигали казахстанский уголь. Если сжигать каракечинский уголь на старом котле, дополнительно будем использовать газ и мазут. Мы тоже должны смотреть на экономию. Министр энергетики Таалайбек Ибраев

При этом чиновник сказал, что не может комментировать решение старого руководства. Оно было коллегиальным.

«Мы приняли решение купить, нам руководство страны доверило эту отрасль, поэтому мы должны обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии и тепла», — заключил министр.

Напомним, что для прохождения осенне-зимнего периода Кыргызстану необходимо примерно 2,5 миллиона тысяч тонн угля. В том числе 1 миллион 50 тысяч тонн составляет потребность ТЭЦ.