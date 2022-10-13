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Экономика

Импортный уголь на ТЭЦ Бишкека поставят напрямую с разреза Казахстана

Договор на поставку 400 тысяч тонн импортного угля на ТЭЦ Бишкека будет заключен напрямую с разрезом, без посредников. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил генеральный директор ОАО «Электрические станции» Айбек Айдаралиев.

Он напомнил, что назначен на должность только в начале октября 2022 года. Тогда же проведен анализ по использованию угля на ТЭЦ столицы. Оценили техническую и экономическую части. В итоге решено закупить дополнительно 400 тысяч тонн для того, чтобы бесперебойно обеспечить теплом и электрической энергией Кыргызстан.

«Мы об этом предупредили Министерство энергетики. У нас в бюджете заложены деньги на покупку угля. Финансы имеются. Чтобы провести тендер, у нас времени нет уже. Скоро уже ноябрь. Из одного источника будет заключен договор напрямую с разрезом, без посредников. Сейчас мы прорабатываем этот вопрос, пока открытый, пока еще мы в процессе», — рассказал Айбек Айдаралиев.

В свою очередь министр энергетики Таалайбек Ибраев сообщил, что импортный уголь до станции «Аламедин» будет довозить казахская компания, с которой заключат контракт.

«Это нужно обязательно. У нас есть два блока ТЭЦ: новый и старый. Новый блок построен для Кара-Кече. Старый блок более 60 лет работает. Он был построен под уголь Караганды, казахстанский. Если экономическую сторону смотреть, если мы будем сжигать каракечинский уголь на старом котле, мы дополнительно будем использовать газ и мазут. Поэтому экономически выгодно нам купить казахстанский уголь и сжечь его на старом котле», — объяснил он решение о покупке казахстанского угля.

Ранее теперь уже бывший глава Минэнерго Доскул Бекмурзаев заявлял, что столичная теплоэлектроцентраль эту зиму будет топиться только местным углем.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/247956/
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