Цифра дня. 2,5 миллиона тонн угля требуется Кыргызстану на зиму

Потребность Кыргызстана в угле для прохождения отопительного сезона составляет 2 миллиона 543,6 тысячи тонн угля. Такие данные 24.kg предоставили в «Кыргызкомуре».

Так, потребность в топливе ТЭЦ Бишкека составляет 1 миллион 50 тысяч тонн угля. Для населения нужно 1 миллион 236 тысяч тонн, в том числе 739 тысяч 990 тонн для жителей севера страны. Для бюджетных организаций необходимо 257 тысяч 686 тонн, в том числе северного региона — 136 тысяч 737 тонн.

«Кыргызкомур» отгружает уголь с разреза Кара-Кече для ТЭЦ столицы, населения и бюджетных организаций северной части республики. Юг обеспечивают углем с других месторождений», — отметили в компании.