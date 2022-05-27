Пятилетки, барьеры и электронная торговля. Как прошел первый Евразийский форум

Накануне в Бишкеке прошел первый Евразийский экономический форум. Масштабное событие, которое собрало в столице Кыргызстана 2,5 тысячи участников из 25 стран.

Первый Евразийский форум стал одним из самых главных событий года в ЕАЭС.

Участники успели обсудить много вопросов — от геополитики до культуры, коснулись проблем в энергетике, транспорте и электронной коммерции, барьеров в торговле и борьбы с ростом цен. Кроме того, на полях форума подписаны десятки соглашений и меморандумов, которые стали логическим итогом переговоров.

О барьерах и статусе ЕЭК

Ни одно обсуждение евразийской интеграции не обходится без разговора о барьерах. На первом Евразийском форуме этот вопрос поднимали и представители бизнеса, и президент Кыргызстана. Он назвал барьеры одной из острейших проблем, являющейся препятствием для устойчивого развития интеграции.

Считаю, что нам надо пересмотреть механизмы борьбы с таким явлением как барьеры. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров

Глава государства предложил расширить полномочия Евразийской экономической комиссии и пересмотреть роль суда ЕЭС. Кыргызстан, к слову, говорит об этом последние несколько лет. Но поддержки со стороны партнеров по союзу идея не находит.

Против увеличения полномочий ЕЭК сразу высказался президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он считает, что в этом вопросе надо действовать постепенно и не стоит драматизировать. К тому же ЕЭК — не правительство, а просто исполнительный орган.

«Драматизировать те или иные трудности, которые возникают в процессе развития интеграции, в том числе и в ходе дискуссий, которые идут в рамках Евразийской экономической комиссии, мне кажется, не стоит. Повторюсь, нормальный процесс», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Вспомнить про пятилетки

Не обошлось на форуме и без обсуждения вопросов о том, как жить дальше. Влияние санкций Запада ощущает на себе не только Россия, но и страны союза. Бизнесу ЕАЭС приходится сложно. Многие логистические цепочки разрушены, надо интенсивно работать над созданием новых.

«В ЕАЭС сформировалась устойчивая к внешним шокам интеграционная структура. Но сегодня мы вынуждены переосмысливать роль альянса в условиях неблагоприятной конъюнктуры. Развиваться дальше мы можем только в условиях системы «Сильный союз — сильный бизнес». Созданием этой системы сегодня и занимается ЕЭК», — отметил министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.

Своей задачей мы видим создание условий, при которых инвестиции, инновации и интеграция в совокупности будут способствовать появлению на рынке новых продуктов и услуг. Артак Камалян

Президент России Владимир Путин предложил странам пятерки сформировать комплексную стратегию развития большого евразийского партнерства. В поддержку идеи председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович предложил сформировать долгосрочную программу экономической самодостаточности союза.

Президент КР призвал коллег по ЕАЭС задуматься над пространственным развитием территорий. Он считает, что это должны реализовать совместно и скоординированно.

Садыр Жапаров вспомнил о советских пятилетках.

«Наступила эпоха изменений в геополитическом и геоэкономическом пространстве. Мы все помним положительный опыт планирования в форме пятилеток в советское время. Думаю, для этого нашей интеграции необходимы полноценные институты развития, способные определить новые приоритеты и перспективы развития нашего союза, разработать проекты, а также эффективные инструменты и механизмы их реализации», — заключил Садыр Жапаров.

Развиваем e-commerce

Перспективным направлением евразийской интеграции можно считать развитие электронной торговли. На территории ЕАЭС она растет последние три года. Такой динамике способствовала как ситуация с пандемией, так и формирование новых потребительских привычек — удобно и быстро заказывать все необходимое на площадке маркетплейса.

«В современных экономических и геополитических реалиях развитие трансграничной электронной торговли между странами ЕАЭС становится одной из приоритетных задач. При этом развитие электронной коммерции на территории союза невозможно без участия крупных игроков — маркетплейсов», — рассказал управляющий директор Ozon Сергей Беляков.

В 2021 году сделан первый шаг в данном направлении — принята дорожная карта по созданию благоприятных условий для развития электронной торговли.

Но есть недостатки в регулировании, которые приводят к рискам и издержкам для бизнеса. Это сказывается как на продавцах, так и покупателях. Нет гармонизации союзного и локального законодательства, в частности в сфере налогообложения. Введение так называемого Google Tax подразумевает, что иностранные компании, через онлайн-платформы которых реализуют товары, обязаны платить НДС в бюджет государства, где находятся покупатели. Но при этом не снимается обязанность уплаты НДС в государстве, из которого эти товары экспортируют.

Возникающее двойное налогообложение товаров при электронной торговле увеличивает цену для конечного потребителя.

Кроме того, это приводит к созданию неконкурентных условий для компаний стран ЕАЭС как по сравнению с локальными игроками, так и с аналогичным бизнесом из третьих стран.

Бизнес считает, что для роста электронной коммерции в ЕАЭС надо принять единый перечень всех сопроводительных документов для продажи, перевозки, хранения товаров с минимальным набором обязательных реквизитов. Кроме того, надо обеспечить взаимное признание систем электронного документооборота и электронных цифровых подписей.

Но есть и хорошие новости. По итогам форума подписали соглашение о создании единой Евразийской ассоциации интернет-торговли. Это позволит быстрее и эффективнее развивать в ЕАЭС e-commerce.

И снова о национальных валютах

Еще одна долгоиграющая тема для ЕАЭС — переход на расчеты в национальных валютах. По данным Евразийской экономической комиссии, с 2016 года доля национальных валют во взаимных расчетах в союзе выросла до 73 процентов.

Наиболее заметно выросли расчеты в кыргызских сомах, доля которых повысилась на 0,6 процента.

Платежи в долларах снизились на 0,8 процента. Но все равно в валютной структуре платежей со странами мира, включая взаимные расчеты государств ЕАЭС, преобладали доллары США: 54,3 процента в расчетах за экспорт и 36,8 процента в расчетах за импорт.

Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач считает, что к повышению интереса к национальным валютам приводит объективная ситуация в экономике. И роль регуляторов стран ЕАЭС — это не мешать и при необходимости снимать ограничения.

«Нет необходимости подталкивать субъекты внешнеэкономической деятельности к переходам во взаиморасчетах на национальные валюты. Темпы, с которыми наращиваются расчеты в нацвалютах, впечатляют. Не требуется силовых или административных мер. Рынок сам делает выбор тех контрактов и валют, которые считает для себя надежными и предсказуемыми», — сказал замминистра.

В ЕЭК обещают, что параллельно с имеющимися условиями будут реализованы механизмы с расширением возможностей по торговле в нацвалютах.

«Бизнес жалуется на двойную конвертацию и потери при комиссиях. Проблема известна, задача поставлена и, думаю, скоро мы сможем проинформировать о том, какие решения приняты», — рассказал журналистам член коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Приняты на форуме и вполне конкретные шаги для увеличения доли платежей в нацвалютах. Например, российским банкам рекомендуют в обменные операции кыргызский сом. С такой инициативой выступил глава союза банков Кыргызстана Анвар Абдраев.

«Ко мне обращаются граждане Кыргызстана, которые трудятся в России. Они говорят, что в обменных бюро и банках России можно найти тенге, белорусский рубль и армянский драм, но там нет сома. Учитывая, что мы с вами говорим о наращивании расчетов в ЕАЭС в национальных валютах, хотелось бы, чтобы в российских банках появился сом», — сказал он.

Какой выхлоп от форума?

На форуме эксперты, бизнес и госструктуры обсуждали вопросы создания единого энергетического рынка, развитие цифровизации и транспортных коридоров. Кроме того, отдельные дискуссии посвятили развитию совместных туристических и образовательных программ и культурным проектам.

Итогом первого Евразийского экономического форума стало подписание 17 соглашений и меморандумов о сотрудничестве.

Среди самых знаковых можно отметить меморандум о сотрудничестве в реализации совместного проекта стран ЕАЭС по ускоренным железнодорожным и мультимодальным перевозкам сельхозпродукции «Евразийский агроэкспресс». Символично, что в день форума первая продукция в рамках проекта отправились из Кыргызстана в Россию.

«Для всех блоков комиссии сама идея и проведение экономического форума — это не только большое мероприятие, в рамках которого есть возможность провести диалог между бизнес-структурами, органами госуправления, представителями ЕЭК. Но это, в том числе, большой объем идей, которые необходимо осмыслить и наиболее востребованные имплементировать в наши решения органов союза и нашу жизнь», — высказалась по итогам форума помощник председателя Евразийской экономической комиссии Ия Малкина.