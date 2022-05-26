Из Кыргызстана в Россию будут поставлять товары по программе ЕАЭС

Уже в ближайшие дни первые тонны продукции поставят из Кыргызстана в Россию. Об этом сегодня во время первого Евразийского экономического форума сообщил преседатель коллеги Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

По его словам, это стало возможным по итогам сегодняшнего подписания соглашений по программе «Евразийский агроэкспресс». Глава ЕЭК также поблагодарил кыргызскую сторону за организацию форума и подчеркнул высокий интерес к нему со стороны третьих стран.

«На форум зарегистрировались 2 тысячи 500 участников из 25 стран мира. Сегодня планируется заключить 17 программ сотрудничества и контрактов, которые будут иметь практические результаты», — сказал он.