ГП «Кыргыз темир жолу» стало участником проекта «Евразийский агроэкспресс»

На полях первого Евразийского экономического форума подписаны меморандумы о сотрудничестве между дирекцией проекта «Евразийский агроэкспресс» и новыми участниками.

Заключены меморандумы о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с ГП «Кыргыз темир жолу» и АО «КТЖ Экспресс» (Казахстан), а также меморандумы о сотрудничестве с российскими национальными союзами птицеводов и производителей молока.

«Подписание документов еще раз подчеркивает интерес бизнеса стран Евразийского экономического союза к реализации проекта «Евразийский агроэкспресс», который уже перешел в практическую стадию. Увеличение количества участников, несомненно, будет способствовать росту объема поставок сельхозпродукции, что позволит железнодорожным операторам сформировать регулярные перевозки по спецтарифу», — сказал министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.

Проект «Евразийский агроэкспресс» создан для формирования регулярной отправки товаров в государствах ЕАЭС внутри союза и по двум экспортным маршрутам на первом этапе (КНР и Узбекистан). Первые перевозки продукции агропромышленного комплекса в/из РУз реализованы в этом году.