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Экономика

Россия выдвинула странам ЕАЭС новые условия экспорта зерна

Несмотря на ожидаемый в РФ в 2022 году рекордный урожай пшеницы, российские регуляторы пытаются и дальше жестко контролировать экспорт зерна уже на уровне ЕАЭС.

По данным «Коммерсанта», опасаясь реэкспорта, Россия хочет, чтобы все члены союза ввели квоты и пошлины на его вывоз, и может продлить ограничения на поставки в ЕАЭС, действующие пока до 30 июня. Против выступает Казахстан, заинтересованный в развитии поставок за рубеж.

На заседании Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 20 мая Россия настаивала, чтобы все члены ЕАЭС ввели квоты и пошлины на экспорт зерновых в третьи страны, рассказали источники «Коммерсанта».

Минсельхоз РФ считает меру необходимой для предотвращения реэкспорта российского зерна через ЕАЭС в обход ограничений.

Члены ЕАЭС еще в августе 2021 года планировали внедрить единый подход для ограничений экспорта пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнечника и ряда других товаров. Но идея так и не реализована.

Полный запрет на вывоз пшеницы ввела Беларусь. Армения и Кыргызстан готовят решения о пошлинах и квотах. Казахстан же против пошлин, так как те помешают местным сельхозпроизводителям выполнить международные обязательства. В профильных министерствах Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Армении не ответили на запрос «Коммерсанта».

Директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что «с абстрактной точки зрения» регулирование экспорта зерновых по внешнему контуру ЕАЭС — правильная мера. Но с внедрением подхода могут быть проблемы из-за несогласия отдельных стран, подчеркивает эксперт. Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский полагает, что против выступит только Казахстан.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов не видит причин для Казахстана принимать условия российской стороны.

По его мнению, это не будет отвечать интересам фермеров страны, которая выступает крупным экспортером. Как отметил эксперт, цель ЕАЭС — именно свободная торговля, и Казахстан мог бы стать важным покупателем российского зерна в преддверии вероятного рекордного урожая.

Источник «Коммерсанта» уверен, что вероятный отказ Казахстана вводить идентичные меры спровоцирует Минсельхоз продлить временный запрет на экспорт зерновых в ЕАЭС. Между тем, подчеркивает собеседник издания, для Казахстана важно получать российское зерно с июля: страна выращивает яровую пшеницу, сбор которой активно начинается только в августе.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/234374/
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