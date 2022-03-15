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Экономика

Декларации о доходах будут уничтожены в течение 10 дней

Министерство экономики и коммерции подготовило проект постановления по реалиции закона «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц».

В нем указано, что единый декларационный платеж не должен превышать один миллион сомов. В документе также обговаривается создание правового механизма легализации посредством добровольного декларирования активов, в том числе номинально оформленных на родственников, находящихся за рубежом.

Государство гарантирует, что официально уничтожит все декларации (бумажные и электронные версии), поданные в уполномоченные государственные органы в подтверждение своего имущественного положения и доходов до вступления в силу закона.

Срок уничтожения деклараций — в течение 10 рабочих дней.

Уточняется, что сведения, содержащиеся в декларации, признаются тайной декларанта и не подлежат разглашению.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/227498/
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