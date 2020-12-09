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Власть

Легализация имущества. Подписан закон о добровольном декларировании доходов

И. о. президента Кыргызстана Талант Мамытов подписал закон о добровольном декларировании имущества и доходов физическими лицами. Об этом сообщили в пресс-службе Жогорку Кенеша.

Согласованный вариант закона принят Жогорку Кенешем 5 ноября 2020 года. Его основная цель — вернуть теневое имущество и доходы в легальный экономический оборот, установить гарантии неприкосновенности декларируемого имущества и доходов и лиц, участвующих в процессе добровольного декларирования имущества и доходов, а также соблюдение тайны этого процесса.

На добровольное декларирование дается срок один год — с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно.

«Добровольное декларирование позволит вывести часть теневого имущества и доходов в легальный оборот, что как следствие приведет к повышению экономической активности. Добровольное декларирование доходов и имущества является частью подготовительного этапа перед переходом ко всеобщему декларированию», — говорится в сообщении.

Законом установлены обязательства для добровольного декларирования:

  • оплата стоимости бланка декларации;
  • государственные пошлины за совершение нотариальных действий;
  • если сумма стоимости объектов добровольного декларирования превышает декларационный порог в 70 миллионов сомов, то нужно оплатить один процент от стоимости объекта декларирования или внести деньги за приобретение государственных ценных бумаг со сроком обращения 7 лет в размере 10 процентов от стоимости объекта декларирования с ежегодной пятипроцентной доходностью декларанту.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176100/
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Легализация имущества. Подписан закон о добровольном декларировании доходов