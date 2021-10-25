Ситуация с «Кумтором». Суд отклонил ходатайство Кыргызстана о подаче апелляции

Старший федеральный судья суда Южного округа Нью-Йорка Элвин К.Хеллерштейн отклонил ходатайство Кыргызской Республики о подаче апелляции на постановление, вынесенное судом по делам о банкротстве 20 июля 2021 года. Об этом сообщается в постановлении суда.

Напомним, 20 июля суд признал неуважение со стороны Кыргызстана к решению суда об автоматическом приостановлении всех действий и решений в отношении рудника в соответствии с главой 11 Кодекса США и обязал республику возместить Kumtor Gold Company и Kumtor Operating Company — дочерним компаниям Centerra Gold Inc. расходы на юридические услуги.

Как отмечается в документе, Кыргызская Республика подала ходатайство о разрешении на подачу апелляции, в котором утверждается, что суд по делам о банкротстве отклонил требования заявителя о суверенном иммунитете в соответствии с законом США о суверенном иммунитете иностранных государств. Кыргызстан также ходатайствовал о подаче прямой апелляции на данное судебное решение в Апелляционный суд второго округа США.

Согласно решению, ходатайство Кыргызской Республики было отклонено, поскольку сторона не смогла обеспечить соответствие критериям, обосновывающим подачу апелляции.

По мнению Элвина Хеллерштейна, аргументы, представленные Кыргызской Республикой, не соответствуют ни одному из требований, оправдывающих прямую апелляцию в Апелляционный суд второго округа США и прямая апелляция не будет существенно способствовать прекращению искового производства или рассмотрению дел, возбужденных по Кодексу США о банкротстве.

Дочерние компании Centerra Gold Inc. Kumtor Gold Company и Kumtor Operating Company в июне подали иск о банкротстве в суд Нью-Йорка. Указывается, что «такие меры были приняты в целях дополнительной защиты предприятия в ответ на необоснованный захват рудника «Кумтор» правительством Кыргызстана» и для того, чтобы «предотвратить дальнейшие попытки правительства КР лишить Kumtor Gold Company своих активов или иным образом незаконно распоряжаться рудником «Кумтор».

Суд Нью-Йорка ранее отклонил ходатайство Centerra о наложении штрафа на правительство Кыргызстана в размере $1 миллиона в день в связи с незаконным захватом рудника «Кумтор».