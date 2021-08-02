Режим чрезвычайной ситуации в экономике. Президента просят не подписывать закон

«Мы просим президента не подписывать законопроект о режиме чрезвычайной ситуации в экономике, а вернуть его в согласительную комиссию на доработку», — заявил сегодня на брифинге исполнительный директор Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг Артур Ташибеков.

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По его словам, процесса согласования законопроекта с бизнесом не было. В одностороннем порядке кабинет министров воспользовался тем, что парламент уходит на каникулы, и в срочном порядке как безотлагательные меры предложил документ.

«Парламент принял законопроект в трех чтениях. Мы просим президента вернуть документ на доработку, чтобы мы, группа экспертов, представители бизнеса, государства, смогли его улучшить и сделать действительно эффективным. Тогда он принесет пользу, а не ущерб экономике», — сказал Артур Ташибеков.