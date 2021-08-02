Сталбек Акматов: Закон о режиме ЧС в экономике сырой, его нужно дорабатывать

«Предлагаемый Министерством экономики и финансов законопроект о режиме чрезвычайной ситуации в экономике сырой», — заявил сегодня на брифинге президент Союза ювелиров и предпринимателей КР Сталбек Акматов.

Читайте по теме Чрезвычайная ситуация в экономике. Как государство хоронит бизнес

По его словам, подобный законопроект нужен в случае экстренных ситуаций — революции, пандемии, локдауна. В таких случаях закон о ЧС в экономике должен работать в любой стране. Это мировая практика.

«Но мы 30 лет как-то жили без него. Особо бизнес не создавал государству и экономике проблем, мы свои сложности сами решали. Возможность кабинету министров самостоятельно устанавливать ставки налогов при введении режима ЧС в экономике — не хорошо. Например, когда происходит такая ситуация, бизнес нуждается в поддержке, а кабмин, наоборот, берет и повышает ставки налогов. Эти моменты и нюансы нужно расписать по пунктам», — отметил Сталбек Акматов.

«Законопроект должен был пройти общественное обсуждение, но этого не было. Мы только в парламенте увидели, что министр экономики и финансов Акылбек Жапаров предлагает такой законопроект. И его сразу принимают в трех чтениях. Так не делается. Ни один эксперт не участвовал в разработке документа. Его написали чиновники, которые сидят в кабинетах. Теоретики, одним словом. Мы считаем, что законопроект надо вернуть на доработку, чтобы он был справедливым. Нужно, чтобы не только кабинет министров решения принимал, а совместно, например, с парламентом, бизнесом, аппаратом президента», — заключил он.