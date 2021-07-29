Финансовые пирамиды. Как не попасть в лапы мошенников

Кыргызстанцы продолжают верить, что можно заработать большие деньги быстро и без особых усилий. А потом оказываются жертвами мошенников, ввязавшись в очередную финансовую пирамиду. Эксперты Национального банка рассказали 24.kg, какие бывают пирамиды и как в них не попасть.

Игры на доверчивости

На прошлой неделе в Бишкеке задержали организаторов финансовой пирамиды FINIKO. По данным оперативников, пирамида была создана еще в 2020 году и до недавнего времени успешно действовала, обманывая граждан, в офисе одной из фирм, расположенных в Бишкеке по улице Турусбекова.

Уточняется, что одна из пострадавших сообщила, что отдала мошенникам $46 тысяч.

Они обещали ей увеличить эту сумму, но в итоге стали скрываться от нее. Подозреваемые задержаны. Им по 36 лет. Отмечается, что в отношении них в милицию поступило еще четыре заявления от пострадавших. Суд взял обоих под стражу в СИЗО-1 сроком на два месяца. На следующий день милиция задержала еще одного представителя компании FINIKO. Он пообещал женщине помочь приумножить деньги. Она вложила в пирамиду 1 миллион 85 тысяч 440 сомов. Позже он взял у потерпевшей еще 1 миллион 303 тысячи 240 сомов и скрылся.

И это далеко не единственный случай. Кыргызстанцы оказались крайне доверчивыми людьми. И несмотря на все предупреждения, продолжают нести свои кровные мошенникам.

За шесть месяцев в Кыргызстане зарегистрировано 906 фактов организации финансовых пирамид.

В Оше зафиксировано 16 случаев, Иссык-Кульской области — 886, Баткенской — 1, Таласской — 3. Из них направлено в суд — 875, прекращено — 1. Нанесенный материальный ущерб гражданам составил 34 миллиона 731 тысячу 331 сом.

Какие бывают пирамиды

Количество финансовых пирамид год от года меняется, но совсем они не исчезают: закрывают одни, открываются новые. При этом каждый раз мошенники изощряются и придумывают все новые способы отъема денег у граждан.

Иногда организаторы пирамиды не скрывают ее сути. Они говорят о том, что сейчас за счет интернета много возможностей для привлечения новых клиентов, а, следовательно, и заработка. Просто вступите в пирамиду одним из первых — и сможете заработать миллионы.

Но чаще всего пирамиду пытаются маскировать под что-то другое. Например, инвестиционное предприятие. Предлагают приобрести акции и облигации, криптовалюту и недвижимость, обещают вкладывать деньги в суперприбыльное строительство и сельское хозяйство, золотодобычу или IT-стартапы. Агитируют инвестировать в сверхэффективное производство.

Финансовые пирамиды могут маскировать практически под любые формы организаций. А в последние годы все больше пирамид существует только в виде интернет-проектов.

Как распознать мошенников

Финансовая пирамида — один из самых распространенных видов финансового мошенничества. Это схема, в которой доход по привлеченным средствам выплачивается за счет привлечения новых участников.

Есть несколько признаков, по которым пирамиду можно раскусить до того, как вы станете ее жертвой.

Если доход по вкладу превышает ставки по депозиту в банке, это должно вас насторожить. Скорее всего, вас пытаются заманить в ловушку, играя на желании быстро заработать. Условие «приведи еще людей» тоже должно заставить усомниться в добропорядочности организации.

Все финансовые пирамиды существуют только за счет привлечения новых участников.

Причем взносы участников не инвестируются в реальные активы, а просто перераспределяются.

Помните, что организаторы финансовых пирамид под разными предлогами скрывают свои учредительные и финансовые документы. Вполне возможно, что таких документов у них нет вообще. По закону все финансовые организации должны по требованию граждан ознакомить их с уставом, финансовыми отчетами. Если вам отказывают или под различными предлогами затягивают с ознакомлением, то это повод насторожиться.

Обращайте внимание и на договоры. Не просто успокаивайтесь, что он есть, а читайте документ. Часто выходит, что договор вроде есть, но никакой ответственности по нему организаторы не несут. Прежде чем подписать договор, нужно его внимательно изучить и убедиться, что вам точно вернут обещанные деньги.

Мошенники, почувствовав заинтересованность, постараются сделать все возможное, чтобы вы вложили деньги в пирамиду.

Они попытаются убедить вас, что предложение уникальное и нужно принимать решение прямо сейчас. Такое давление — тоже признак пирамиды.

Прежде чем вкладывать свои честно заработанные деньги в такие проекты, трезво оцените ситуацию. Не нужно бояться или стесняться задавать вопросы и требовать документы. Речь идет о сохранности ваших денег. И помните: высокие доходы не бывают без таких же высоких рисков!