В Бишкеке задержаны организаторы финансовой пирамиды FINIKO

Оперативниками службы криминальной милиции задержаны подозреваемые в организации финансовой пирамиды FINIKO. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района столицы.

По информации следствия, финансовая пирамида была создана еще в 2020 году, и до недавнего времени успешно действовала, обманывая граждан, в офисе одной из фирм, расположенных в Бишкеке по улице Турусбекова.

Уточняется, что одна из пострадавших сообщила, что отдала мошенникам $46 тысяч. Они обещали ей увеличить эту сумму, но в итоге стали скрываться от нее.

Подозреваемые задержаны. Им по 36 лет. Отмечается, что в отношении них в милицию поступило еще четыре заявления от пострадавших. Суд взял обоих под стражу в СИЗО-1 сроком на два месяца.

Всех, кто пострадал от действий злоумышленников, в милиции просят обращаться по следующим номерам телефонов: 0312352947, 0312654494, 0708834925, 0708834925, 0707775557, 0501801380 и 102.