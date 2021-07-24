Финансовая пирамида. В Бишкеке задержан еще один представитель компании FINIKO

В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве и создании финансовой пирамиды. Об этом сообщили в УВД Октябрьского района столицы.

Фото УВД Октябрьского района Бишкека. Подозреваемый в мошенничестве

По его данным, 19 июля в милицию обратилась бишкекчанка и рассказала, что в апреле некий мужчина пообещал ей помочь приумножить деньги. Представился работником компании FINIKO («Финико»). Женщина доверилась и вложила 1 миллион 85 тысяч 440 сомов. Позже он взял у потерпевшей еще 1 миллион 303 тысячи 240 сомов и скрылся.

Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР. Подозреваемого задержали и водворили в ИВС.