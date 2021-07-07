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Происшествия

В Кыргызстане за полгода выявили 906 фактов организации финансовых пирамид

За 6 месяцев в Кыргызстане зарегистрировано 906 фактов организации финансовых пирамид. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По ее данным, в Оше — 16, Иссык-Кульской области — 886, Баткенской — 1, Таласской — 3. Из них направлено в суд — 875, прекращено — 1. Нанесенный материальный ущерб гражданам составил 34 миллиона 731 тысячу 331 сом.

МВД предупреждает, если вам предлагают высокий доход и легкие способы заработка, не нужно на это вестись. Мошенники — хорошие манипуляторы, умеют влиять психологически и эмоционально на человека. Такая деятельность преследуется законом согласно статье 214 «Организация финансовых пирамид» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/200099/
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