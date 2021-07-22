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Экономика
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Профицит бюджета: какой ценой пополнили казну фигуранты уголовных дел

С начала года ГКНБ рапортует о громких задержаниях и арестах. Однако через какое-то время у фигурантов уголовных дел наблюдается приступ щедрости, и они неожиданно решают помочь родине, перечисляя в бюджет миллионы сомов или погашают причиненный государству ущерб. В итоге все в шоколаде: казна при деньгах, политики, чиновники и бизнесмены на свободе.

Редакция 24.kg выяснила, кто перечислил больше всего средств и куда их можно было потратить.

Миллиардовая река

За последние полгода чиновники, политики и бизнесмены перечислили в бюджет страны более 4 миллиардов сомов. Самыми крупными были выплаты экс-заместителя председателя Государственной таможенной службы Райымбека Матраимова и экс-депутата Жогорку Кенеша Кубанычбека Жумалиева. Именно они и перевели в казну три четверти суммы. Правда, часть они отдали недвижимым имуществом.

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Самые крупные «пожертвования» в бюджет сделали Сергей Ибрагимов и Омурбек Бабанов. Первый не стал испытывать судьбу, а просто выложил деньги. Компании Сергея Ибрагимова проверили сотрудники ГКНБ, но ничего не нашли.

Омурбека Бабанова от камеры СИЗО ГКНБ не спасла даже добровольная помощь государству. Еще весной он перечислил в доход бюджета 100 миллионов сомов. В обмен все уголовные дела, по которым он проходил, закрыли.

Но в конце мая его вновь заключили под стражу сроком до 31 июля. Теперь уже по делу Кумтора. Пока экс-премьер-министр на сделку со следствием не пошел и считает все обвинения необоснованными.

«Почетная» обязанность перечислить деньги в бюджет коснулась самых разных людей. Тут и депутаты парламента, и бывшие таможенники, и даже вор в законе, чьи родственники перечислили в казну почти 50 миллионов сомов.

Интересно, что меньше всего денег выплатили экс-вице-мэр Бишкека Азиз Алымкулов и бывший глава Соцфонда Медер Ирсалиев. Оба они решением суда оштрафованы на 260 тысяч сомов. Выплаты же остальных фигурантов громких дел начинаются от 1 миллиона сомов.

Выплат будет больше

Баснословные суммы выплат — только начало. Скорее всего, в ближайшее время деньги вновь потекут рекой на счета ГКНБ. Например, по тому же делу «Кумтора». По нему сейчас сидят в СИЗО ГКНБ Асылбек Жээнбеков, Исхак Пирматов, Торобай Зулпукаров. Под домашний арест отпустили экс-депутата парламента и бывшего полпреда правительства в Жогорку Кенеше Динару Молдошеву и депутатов Таланта Узакбаева и Алмазбека Баатырбекова. Последние пошли на сделку со следствием.

Такого осторожного, аккуратного и более чем щепетильного, как Азиз Суракматов, вряд ли найдешь в Кыргызстане. Но экс-мэра Бишкека это от уголовного дела не спасло. Бывшего столичного градоначальника тоже обвинили в незаконном обогащении. По версии следствия, его активы и активы его близких родственников при отсутствии обоснованных доходов резко увеличились и оцениваются в сумму свыше $50 миллионов. Почти месяц он провел в СИЗО ГКНБ, но потом все-таки заключил сделку со следствием и выплатил в бюджет 150 миллионов сомов, фактически признав свою вину.

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Экс-главу ГП «Кыргыз темир жолу» Василия Дашкова и его сына обвиняют в выводе бюджетных средств и ущербе в 1,5 миллиарда сомов.

Проверка деятельности «Кыргызкомура» выявила, что сотрудники Госэкотехинспекции причинили ущерб тоже на 1,5 миллиарда сомов.

Ведется следствие по начальнику департамента жилищно-коммунального строительства Адилету Абдыкадырову.

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«Ведется расследование по закупкам товаров по завышенным ценам во время пандемии коронавируса в прошлом году. Фактов много. Ущерб по всем этим делам будет возмещен», — заявил ранее журналистам председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Как покрыть дефицит

Обвиняемые в незаконном обогащении перевели в бюджет более 6 миллиардов. Главный чекист страны заверил журналистов, что все деньги, которые переводятся в результате расследования уголовных дел о незаконном обогащении или коррупции, поступают в бюджет страны.

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«В первом полугодии 2021 года в Едином реестре преступлений и проступков зарегистрировано 304 досудебных производства из-за коррупции, незаконного обогащения, злоупотребления властью и вымогательства. Ущерб по ним оценивается в 26 миллиардов сомов. Из них 6 миллиардов сомов уже погасили», — рассказывал на пресс-конференции Камчыбек Ташиев.

Бюджет Кыргызстана 2021 года утвержден с дефицитом 29,7 миллиарда сомов.

Вот и получается, если возместить весь «выявленный» чекистами ущерб, то беспокоиться об источниках покрытия дефицита не стоит. Да и просить средства у доноров тоже не придется.

По итогам первого полугодия 2021 года Министерство экономики и финансов уже отмечает профицит казны. Проще говоря, доходы превысили расходы на 575,3 миллиона сомов. Поступления от возмещения ущерба по уголовным делам и просто «помощь» государству от бизнесменов и политиков относятся к разделу «Неналоговые доходы». Они за шесть месяцев сложились в сумме 20 миллиардов 163,2 миллиона сомов. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 8 миллиардов 968 миллионов сомов.

Но это пиррова победа. Доить представителей политического олимпа и бизнеса бесконечно невозможно. По одной простой причине: однажды у них закончатся финансы или большую часть они выведут из страны, как и свои компании. Из кого в таком случае ГКНБ будет вытрясать так нужные бюджету деньги?
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/201725/
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