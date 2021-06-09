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Сюжет: Скандалы с чиновниками

Не выплатил ущерб. Экс-главу «Кыргыз темир жолу» Василия Дашкова вновь задержали

В Бишкеке задержан бывший гендиректор ГП «НК «Кыргыз темир жолу» Василий Дашков. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

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Уточняется, что с мая по декабрь 2020 года под видом оплаты за поставку товарно-материальных ценностей Дашков незаконно перечислил в адрес аффилированных частных компаний 1,1 миллиарда сомов.

«Первомайским районным судом Бишкека в отношении Василия Дашкова была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на условиях возмещения нанесенного ущерба. Однако по сей день он не выплатил его. Кроме того, в рамках досудебного производства установлены дополнительные факты вывода бюджетных средств из ГП «НК «Кыргыз темир жолу». Установлено, что с января по апрель 2021 года из госпредприятия были выведены около 490 миллионов сомов. Таким образом общая сумма ущерба составила порядка 1,5 миллиарда сомов. Накануне Дашков был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ», — сообщили в ведомстве.

Напомним, 18 мая Василий Дашков был доставлен в ГКНБ. Его подозревают в коррупции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/196975/
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