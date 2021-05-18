11:08
USD 84.30
EUR 102.40
RUB 1.14
Экономика

Ситуация с Кумтором. Представители правительства Канады выступили с заявлением

Министр иностранных дел Марк Гарно и министр малого бизнеса, развития экспорта и международной торговли Мэри Нг выступили с совместным заявлением о развитии событий в горнодобывающем секторе Кыргызстана. Текст распространила пресс-служба правительства Канады.

«Как важный инвестиционный партнер Кыргызстана Канада очень обеспокоена развитием событий в горнодобывающем секторе. Она разочарована решением, принятым на внеочередном заседании парламента 17 мая об установлении временного внешнего управления  в компании «Кумтор Голд», а также заявлением, сделанным во время парламентского заседания, что кыргызская сторона намерена установить контроль над управлением канадской акционерной компанией открытого типа, включая ее международные активы. Это может негативно сказаться на объеме будущих иностранных инвестиций в Кыргызстане», — говорится в заявлении.

Министры отметили, что Канада также разочарована тем, что этот спор между иностранными инвесторами и правительством Кыргызстана не был разрешен прозрачно обеими сторонами, работая вместе.

«Полное восстановление экономики после COVID-19 требует прозрачной и справедливой деловой среды. Подобные меры могут снизить объем международной торговли и иностранных инвестиций, а также негативно отразиться на благосостоянии кыргызского народа», — заключили Марк Гарно и Мэри Нг.

Напомним, в минувшие выходные произвели обыск в офисах Centerra в стране и изъяли документы.

Суд оштрафовал канадскую компанию на $3 миллиарда, предъявил иск о взыскании налогов на $170 миллионов и принял новый закон, который позволяет ввести внешнее управление в компании. В феврале Жогорку Кенеш создал госкомиссию по проверке работы золотодобывающего предприятия «Кумтор».

Компания Centerra Gold Inc. уже объявила о начале арбитражного разбирательства против правительства Кыргызстана. Centerra намерена привлечь правительство к ответственности за все убытки и ущерб, возникшие в результате недавних действий против КГК и рудника «Кумтор», в случае если разногласия не урегулируют.

На прошлой неделе Канада и Великобритания опубликовали совместное заявление, в котором предупредили правительство КР, что меры, «негативно влияющие на торговлю и прямые иностранные инвестиции, еще больше подорвут и без того хрупкое экономическое положение кыргызского народа».

Европейский банк реконструкции и развития, который работал с Кыргызстаном и другими странами Центральной Азии по ряду проектов, также выразил обеспокоенность в связи с возможным поглощением государством компании Kumtor Gold.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/194307/
просмотров: 1095
Версия для печати
Материалы по теме
Centerra Gold: Правительство захватило контроль над рудником «Кумтор» 15-16 мая
Парламент согласился ввести внешнее управление на «Кумторе»
Паспорт гражданина Кыргызстана, выданный Тенгизу Болтуруку, вызывает вопросы
У Жогорку Кенеша заканчивается срок, а депутаты хотят продлить работу комиссии
Депутат предложил не судиться с Centerra, а закрыть «Кумтор»
Ситуация с «Кумтором». Интересы КР будут представлять юристы США и Канады
Кто из кыргызстанцев акционеры в Centerra? Компания не раскрывает информацию
Акылбек Жапаров предлагает продлить работу госкомиссии по «Кумтору»
Внешним управляющим «Кумтора» могут назначить гражданина Канады
В Северной Америке у правительства Кыргызстана очень низкая репутация
Популярные новости
Коллектив ОАО &laquo;Кыргызалтын&raquo;: Компанией завладел иностранный гражданин Коллектив ОАО «Кыргызалтын»: Компанией завладел иностранный гражданин
Посольства Канады и&nbsp;Великобритании выступили с&nbsp;заявлением по&nbsp;Кумтору Посольства Канады и Великобритании выступили с заявлением по Кумтору
Centerra Gold инициировала арбитражный процесс против Кыргызстана Centerra Gold инициировала арбитражный процесс против Кыргызстана
Никита Мендкович: У&nbsp;попытки изменить соглашение по&nbsp;&laquo;Кумтору&raquo; только одна причина Никита Мендкович: У попытки изменить соглашение по «Кумтору» только одна причина
Бизнес
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;емкость сети 4G&nbsp;в&nbsp;семи областях Кыргызстана MegaCom увеличивает мощность и емкость сети 4G в семи областях Кыргызстана
Более 2&nbsp;миллионов сомов направил &laquo;РСК Банк&raquo; пострадавшим жителям Баткена Более 2 миллионов сомов направил «РСК Банк» пострадавшим жителям Баткена
MegaPay подключай&nbsp;&mdash; карту Visa получай MegaPay подключай — карту Visa получай
Смотри бой Антонины Шевченко&nbsp;&mdash; Андреа Ли&nbsp;на&nbsp;канале &laquo;UFC&nbsp;ТВ&raquo; в&nbsp;приложении O!TV Смотри бой Антонины Шевченко — Андреа Ли на канале «UFC ТВ» в приложении O!TV
18 мая, вторник
11:04
На автодороге Бишкек — Ош сгорел прицеп грузовика с мукой На автодороге Бишкек — Ош сгорел прицеп грузовика с мук...
10:47
За воспрепятствование деятельности журналистов хотят наказывать только штрафом
10:39
Изменение законов. Вице-спикер заступилась за разработчиков действующих кодексов
10:33
В Бишкеке задержан подозреваемый в совершении серии автоугонов
10:30
Centerra Gold: Правительство захватило контроль над рудником «Кумтор» 15-16 мая