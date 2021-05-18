Ситуация с Кумтором. Представители правительства Канады выступили с заявлением

Министр иностранных дел Марк Гарно и министр малого бизнеса, развития экспорта и международной торговли Мэри Нг выступили с совместным заявлением о развитии событий в горнодобывающем секторе Кыргызстана. Текст распространила пресс-служба правительства Канады.

«Как важный инвестиционный партнер Кыргызстана Канада очень обеспокоена развитием событий в горнодобывающем секторе. Она разочарована решением, принятым на внеочередном заседании парламента 17 мая об установлении временного внешнего управления в компании «Кумтор Голд», а также заявлением, сделанным во время парламентского заседания, что кыргызская сторона намерена установить контроль над управлением канадской акционерной компанией открытого типа, включая ее международные активы. Это может негативно сказаться на объеме будущих иностранных инвестиций в Кыргызстане», — говорится в заявлении.

Министры отметили, что Канада также разочарована тем, что этот спор между иностранными инвесторами и правительством Кыргызстана не был разрешен прозрачно обеими сторонами, работая вместе.

«Полное восстановление экономики после COVID-19 требует прозрачной и справедливой деловой среды. Подобные меры могут снизить объем международной торговли и иностранных инвестиций, а также негативно отразиться на благосостоянии кыргызского народа», — заключили Марк Гарно и Мэри Нг.

Напомним, в минувшие выходные произвели обыск в офисах Centerra в стране и изъяли документы.

Суд оштрафовал канадскую компанию на $3 миллиарда, предъявил иск о взыскании налогов на $170 миллионов и принял новый закон, который позволяет ввести внешнее управление в компании. В феврале Жогорку Кенеш создал госкомиссию по проверке работы золотодобывающего предприятия «Кумтор».

Компания Centerra Gold Inc. уже объявила о начале арбитражного разбирательства против правительства Кыргызстана. Centerra намерена привлечь правительство к ответственности за все убытки и ущерб, возникшие в результате недавних действий против КГК и рудника «Кумтор», в случае если разногласия не урегулируют.

На прошлой неделе Канада и Великобритания опубликовали совместное заявление, в котором предупредили правительство КР, что меры, «негативно влияющие на торговлю и прямые иностранные инвестиции, еще больше подорвут и без того хрупкое экономическое положение кыргызского народа».

Европейский банк реконструкции и развития, который работал с Кыргызстаном и другими странами Центральной Азии по ряду проектов, также выразил обеспокоенность в связи с возможным поглощением государством компании Kumtor Gold.