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Экономика

Закон о внешнем управлении в компаниях противоречит здравому смыслу

«Поправки в закон об акционерных обществах, которыми предусматривается возможность введения внешнего управления, противоречат здравому смыслу», — заявил 24.kg исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков.

По его словам, бизнес-сообщество удивила и насторожила такая инициатива. Ведь она противоречит законам рыночной экономики и заявлениям государства о поддержке бизнеса. В том числе и посланию президента, в котором он говорил о защите предпринимателей.

«Часто у нас государство говорит о поддержке с одной стороны, а с другой хочет принять подобные инициативы. Нам нужно не допустить принятия подобных изменений. Ведь внешнее управление вводится тогда, когда у предприятия сложные времена, оно не справляется с проблемами. В этом случае внешний управляющий нужен, чтобы помочь компании», — отметил Аскар Сыдыков.

У главы МДС вызывает особое опасение, что поправки принимают из-за работы «Кумтора». Он считает, что это более опасно.

«Нельзя отдавать стратегический объект во внешнее или государственное управление. Это незаконно и ни к чему хорошему не приведет. У нас 80 процентов государственных компаний убыточны. Об этом не раз говорилось. Если законопроект принимают ради «Кумтора», получается, вокруг него творится что-то нехорошее. Скорее всего, это звенья одной цепи: госкомиссия, споры с Налоговой службой по налогам и социальным отчислениям и другие процессы. Как бы это не зашло слишком далеко», — подчеркнул Аскар Сыдыков.

«Кумтор» дает более 15 процентов всех налогов. Его вклад в ВВП — более 10 процентов. Любая неопределенность, негативные проявления к этой компании могут повлиять на экономику и восприятие зарубежных и отечественных инвесторов. Ведь продолжают работать депутатские комиссии и по другим компаниям. У нас есть сообщения от инвесторов. Все это не может нас не тревожить. Мы постараемся все объяснить коллегам, правительству и лицам, которые принимают решения», — заключил он.

Депутаты внесли изменения в законы о корпоративном управлении, акционерных обществах и Кодекс о проступках. Они коснутся только компаний, которые работают по концессионному договору. Согласно изменениям, в случае возникновения угрозы жизни и экологии вводится внешнее управление на три месяца.

Один из инициаторов, Акылбек Жапаров, на заседании парламента признал, что законопроект инициирован только для «Кумтора».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/193168/
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