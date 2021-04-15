МДС: Пересмотр законов надо проводить качественно и профессионально

«Масштабный пересмотр законодательства надо проводить качественно и профессионально», — говорится в заявлении Международного делового совета.

В МДС напомнили, что снижение госрегулирования применяется во всем мире как устоявшаяся практика для экономического развития, снижения коррупции и устойчивого роста. Но законопроект о прекращении действия законодательных актов по принципу «гильотины», декларирующий снижение госрегулирования, вызывает серьезную обеспокоенность.

«Мы были, мягко говоря, удивлены этим законопроектом, когда прочитали его. Наше мнение разделили многие компании, которые обратились к нам с предупреждением о рисках, которые возникнут в случае принятия этого документа. Удивлены, потому что предлагается прекратить действия всех законов и подзаконных актов, за несколькими исключениями. И всего за шесть месяцев планируется переработать и заново принять все эти законы и подзаконные акты», — заявил исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков.

Бизнес уверен, что это может привести к полной или частичной невозможности работы по закону и уходу предпринимательства в тень, к невозможности исполнять государственные функции и ко многим другим негативным последствиям.

Законопроект размещен 2 апреля на едином портале Минюста по общественному обсуждению проектов НПА. Разработан он, как сообщают его авторы, во исполнение указа президента о проведении инвентаризации законодательства. Документ предусматривает внедрение упрощенного механизма прекращения действия законов и подзаконных актов, который можно будет неоднократно применять в будущем в отношении определенных НПА.

«Но разработанный законопроект предусматривает единовременную утрату силы многих законов и подзаконных актов, тем самым искажая цели и задачи, предусмотренные указом президента», — считают в МДС.

В организации уверены, что такую масштабную реформу необходимо проводить продуманно, качественно и профессионально. Прежде всего, она не должна иметь негативных последствий, таких как прекращение или сокращение деятельности предприятий и организаций. Рассматриваемый законопроект в случае его принятия будет препятствовать работе госорганов и межведомственных рабочих групп по изменению законодательства в той или иной сфере и в целом жизнедеятельности государства и общества.

«К сожалению, с каждым годом бизнес-сообщество и гражданское общество вынуждены тратить все больше времени на борьбу с такого рода инициативами вместо того, чтобы заниматься конструктивной работой», — прокомментировал Аскар Сыдыков.

Он отметил, что в первую очередь должно быть четко сформулированное, развернутое видение реформы. И уже на основе этого следует определить пилотные (экспериментальные) секторы экономики, социальной сферы, другие сферы жизнедеятельности, законодательство в которых предлагается дерегулировать, то есть отменить или сократить.

После этого определяют необходимый срок, источники финансирования, команду. И начинается работа.

«Но разработчики законопроекта предлагают провести полную реформу по всем сферам жизнедеятельности. И это в сложное время пандемии, выборов, других процессов. Причем в нереально короткие сроки — шесть месяцев», — подчеркнул Аскар Сыдыков.

Например, регуляторная реформа с применением принципа «гильотины» в рамках проекта «Системный анализ регулирования» проводилась порядка пяти лет, причем разработки касались только предпринимательской деятельности.

«Поэтому мы предлагаем идти по уже испробованному в мире пути. Детальные комментарии мы изложили в обращении к инициаторам законопроекта — межведомственной рабочей группе, президенту и премьер-министру КР», — заключил глава МДС.