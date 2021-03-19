Повышение тарифа на проезд в маршрутках может сказаться и на росте цен

Дополнительный вклад в рост инфляции в 2021-м может внести 50-процентное повышение цен на маршрутные такси в Бишкеке. Такой прогноз дает Национальный банк.

Отмечается, что основным внешним фактором, влияющим на рост цен, в этом году является продолжающийся мировой рост стоимости продовольственных товаров. Поэтому инфляция на конец года прогнозируется на уровне около 7 процентов.

«В 2022-м с учетом предполагаемого замедления роста цен на мировых товарно-сырьевых рынках среднее значение инфляции ожидается на уровне около 2 процентов и на конец года достигнет значения около 3 процентов», — отметили в Нацбанке.