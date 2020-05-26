Продажа радиочастот. Все, что известно о скандалах вокруг сделок

На прошлой неделе в Кыргызстане разгорелся очередной громкий скандал. Депутаты Жогорку Кенеша заинтересовались продажей радиочастот. За пару дней до этого стало известно, что сразу несколько правоохранительных органов возбудили уголовные дела против бывшего руководства Госагентства связи и сотрудников ГКНБ.

24.kg собрало все данные, которые на сегодня известны по этим делам. Замешанными в скандал оказались не только чиновники, но и сотовые компании страны. А депутат Жанар Акаев и вовсе подозревает премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева в причастности к сделке.

Как Ala-TV частоты продавал

Скандал вокруг продажи радиочастот разразился после задержания бывшего директора госагентства связи Натальи Черногубовой. Вслед за ней были арестованы два сотрудника ГКНБ, а позже директор по стратегии и развитию компании Ala-TV Дмитрий Ветлугин. Расследование проводит межведомственная следственная группа ГКНБ и Военной прокуратуры.

Читайте по теме Продажа радиочастот. Депутат подозревает премьера в причастности к скандалу

При этом официальные представители правоохранителей делиться подробностями дела не спешат. Их формулировки причин задержания экс-чиновницы и чекистов весьма расплывчаты. Так, по данным пресс-службы Генпрокуратуры, руководство Госагентства связи в сговоре с одним из сотовых операторов и с ответственными лицами Госкомитета технологий и связи незаконно переоформило лицензию оператора в связи с изменением стандартов. В главном надзорном органе считают, что сделкой причинен значительный ущерб государству.

Какой компании незаконно продлили лицензию, кто из высокопоставленных чиновников замешан в истории, в Генпрокуратуре не сказали ни слова.

Зато депутаты оказались куда более осведомленными. Завесу тайны на заседании парламента приоткрыл Жанар Акаев. Нардеп заявил, что к незаконной продаже радиочастот может быть причастен премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Компания Ala-TV продала 200 мегагерц вместе с частотами сотовой компании Beeline за $1,8 миллиона. Жанар Акаев

При этом Ala-TV предназначен для кабельного телевидения. Компания Beeline через Госагентство связи недавно эти 200 мегагерц частот переоформила для предоставления абонентам 4G интернета. Депутат заявил также, что 200 мегагерц радиочастот отдали бесплатно. Государство за сделку не получило ничего. Но при этом такую же лицензию другой компании выдали за 900 миллионов сомов.

По расчетам экспертов, ущерб бюджету составил 5 миллиардов сомов.

Жанар Акаев уверен, что без участия премьер-министра такой сделки просто не могло быть. Парламентарий потребовал от главы кабмина доказательств непричастности к коррупционным схемам. В пресс-службе кабмина доводы опровергли. По версии аппарата правительства, высказывание нардепа о причастности премьер-министра к коррупции в этом ведомстве не имеет под собой никаких оснований.

Позже, на заседании парламента и сам глава кабмина опроверг причастность к скандалу.

«Мы живем в стране, где превыше всего закон. Меня удивило, что депутат оперирует неподтвержденными фактами. Это на его совести», — заявил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Факты есть, дела нет

Когда за дело взялись депутаты, то выяснилось, что скандал вокруг Ala-TV — не единичный случай. Еще в 2018 году Генпрокуратура возбудило уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам КР». Материалы для расследования были переданы Финполу.

По версии следствия, сотрудники ГАС выдали сотовой компании «Нур телеком» лицензию № 16-0087 КР от 27 декабря 2016 года без оплаты на право аренды радиочастот в бюджет страны. При этом аукциона на право заключения договора аренды полос радиочастот не было. В главном надзорном органе считают, что чиновники ГАС действовали в этом случае вопреки интересам службы и государства.

ОсОО «Нур Телеком» оплатило только пошлину за выдачу лицензии в размере 1 тысячи сомов.

В материалах дела указывается, что в 2016 году ЗАО «Альфа Телеком» и ОсОО «Скай Мобайл» обращались в ГАС с просьбами выделить им свободные радиочастоты. Но им отказали, потому что свободных частот просто не было. По версии правоохранителей, при выдаче двух лицензий ОсОО «Нур Телеком» без проведения конкурса, должностные лица ГАС причинили государству ущерб в размере 298 миллионов 803 тысяч сомов.

Об этом уголовном деле неожиданно вспомнил депутат Рыскелди Момбеков. Он заявил, что ущерб государству составил около 1 миллиарда сомов. Но два года правоохранительные органы никаких мер не предпринимают.

Председатель ГСБЭП Бакир Таиров проинформировал, что уголовное дело прекращено.

«Создана следственная группа, мы консультируемся. В 2016 году постановлением правительства в рамках пилотного проекта дано разрешение на продажу трех радиочастот. Они были проданы за 1 миллиард сомов. В то же время по другому документу частоты в пилотном проекте не продаются. В рамках этого проекта одну частоту бесплатно отдают компании «Семь мобайл» — сотовому оператору Fonex. Сам закон вступает в силу только осенью. Этот момент спорный. Мы сами заинтересованы в том, чтобы вернуть частоты, возможно, это будет в судебном порядке», — заявил Бакир Таиров.

На возмущения депутата, почему до сих пор виновные не находятся в тюрьме, чиновник ответил: сажать некого.

По словам Рыскелди Момбекова, у компаний «КТ Мобайл» и «Семь мобайл» один директор — Нурбек Мамбетакунов. Депутат заявил, что по вине этого предпринимателя бюджет потерял 1,5 миллиарда сомов.

Частоты Megaline

К концу недели скандал продолжился. Оказалось, что Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями возбудила еще одно уголовное дело по факту незаконной выдачи лицензии. На сей раз речь шла об интернет-провайдере Megaline.

В Финполе посчитали, что ОсОО «Айтел» (интернет-провайдер Megaline) незаконно продлило лицензию на использование радиочастотного спектра для эксплуатации систем широкополосного доступа.

«На момент подачи заявления на продление срока лицензии компания имела действующий договор совместного использования радиочастотного ресурса с ООО «Скай Мобайл», однако спустя три дня после продления лицензии договор аннулировали по обращению ООО «Скай Мобайл». Со стороны ГАС лицензия была выдана на использование радиочастотного спектра для эксплуатации систем широкополосного доступа, на основании которого были предоставлены 145 разрешений частотных присвоений сроком до 31 декабря 2019 года», — сообщили редакции источники.

P.S. Вся эта возня вокруг сотовых операторов страны больше похожа на передел собственности. Сами представители бизнеса в сфере мобильной связи пока предпочитают не выносить сор из избы.

Продолжение следует.