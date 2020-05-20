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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Продажа радиочастот. Пресс-служба правительства ответила Жанару Акаеву

Обмен любезностями между пресс-службой правительства и членами депутатского корпуса продолжается. На этот раз аппарат информационного обеспечения кабмина прокомментировал заявление депутата Жанара Акаева о скандале в Госагентстве связи.

По версии аппарата правительства, высказывание нардепа о причастности премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева к коррупции в этом ведомстве не имеет под собой никаких оснований.

«Мы, безусловно, информированы о том, что ведется расследование. Кабинет министров не вправе комментировать его ход. Это может расцениваться как давление. В случае необходимости премьер и представители кабмина в рамках расследования готовы дать разъяснения в интересах объективного и всестороннего расследования обстоятельств дела», — говорится в заявлении пресс-службы.

Напомним, что межведомственная следственная группа Военной прокуратуры и ГКНБ расследует уголовное дело по факту коррупции в Госагентстве связи. В рамках дела ранее была задержана и водворена в СИЗО ГКНБ экс-глава ведомства Наталья Черногубова. По версии следствия, руководство госагентства в сговоре с одним из сотовых операторов и ответственными лицами Госкомитета информационных технологий и связи в нарушение действующего законодательства в области связи и лицензирования переоформило лицензию оператора в связи с изменением стандартов. Это повлекло за собой ущерб интересам государства. Позже в рамках дела были задержаны сотрудники ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153351/
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