Продажа радиочастот. Как покупал ценный ресурс «Нур Телеком»

Правоохранительные органы Кыргызстана взялись изучать особенности предоставления радиочастот сотовым операторам. Частоты — ценный ресурс, который сотовикам нужен для предоставления интернета своим абонентам. Теперь следователи считают сделки незаконными, а также говорят о значительном ущербе государству.

Одной из компаний, в адрес которой звучат обвинения в покупке частот по заниженной цене, является «НУР Телеком». В распоряжении 24.kg оказались документы, которые проливают свет на доводы следователей об ущербе государству.

История «Семь мобайл»

Когда-то в Кыргызстане действовала компания ОсОО «Ак-Тел» (торговая марка Fonex). Это был единственный сотовый оператор, который предоставлял связь формата CDMA. Но ОсОО «Ак-Тел» обанкротилось, на базе его активов создали компанию «Семь мобайл».

Выданные «Семь мобайлу» на основании мирового соглашения лицензии на частоты имели покрытие только по Бишкеку, Джалал-Абадской и Ошской областям.

В июне 2017 года компания отказалась от них. Частоты аннулировали, а потом вновь выдали, но уже с полным покрытием территории Кыргызстана.

Следователи Финпола считают, что такое решение было незаконным. Из-за того, что у ОсОО «Ак-Тел» не изъяли частоты, а передали их «Семь мобайлу» по мировому соглашению без оплаты, государству причинен ущерб в особо крупном размере.

Как частоты попали к «НУР Телекому»

В 2017 году ОсОО «Семь мобайл» заключило с компанией «НУР Телеком» договор о купле-продаже 100 процентов доли участия за $2 миллиона 170 тысяч. При этом в рамках договора «НУР Телекому» передали два диапазона радиочастот.

В бюджет при этом был перечислен лицензионный сбор за рассмотрение заявления и выдачу лицензии в размере 2 тысяч сомов.

Следователи Финпола считают, что эта сделка причинила огромный ущерб государству. Дело в том, что ОсОО «Семь Мобайл» принадлежали частоты 15 мегагерц. Если бы их продали на аукционе, как это предусматривало постановление правительства от 14 июля 2016 года, то полосы радиочастот оценивались бы в 298 миллионов 803 тысячи сомов. Столько стоила бы каждая полоса в 5 мегагерц.

Если бы частоты продали за эти деньги, то государство получило бы 846 миллионов 409 тысяч сомов.

При этом отмечается, что одну полосу радиочастот «НУР Телеком» взял в аренду у государства на пилотном аукционе. И за нее компания заплатила положенные 298,8 миллиона сомов. А вот вторую частоту, по версии ГСБЭП, сотовый оператор получил бесплатно.

«Должностные лица Госагентства связи без организации аукциона на право заключения договора аренды полос радиочастот выдали «НУР Телекому» лицензии. При этом в этот же период «Альфа телеком» и «Скай Мобайл» обращались в ГАС с просьбами о выделении свободных радиочастот. Но должностные лица направляли официальные ответы об их отсутствии», — отмечают следователи Финпола.

Все сделки были законными

В самом ООО «НУР Телеком» 24.kg официально заявили, что абсолютно все частоты и права на их использование компания получила, следуя установленным регламентам и процедурам, в строгом соответствии с требованиями законодательства, действующего на момент приобретения каждого частотного ресурса.

При этом процедуры получения радиочастот компанией неоднократно проверялись со стороны государственных и правоохранительных органов и никаких нарушений законодательства не было выявлено.

Все дела прекращены за отсутствием состава преступления. Отсутствие нарушений подтверждено соответствующими судебными решениями. ООО «НУР Телеком»

«Кроме того, необходимо подчеркнуть, что предоставленный государством и приобретенный ресурс является далеко не бесплатным для операторов. ООО «НУР Телеком», эффективно используя радиочастотный ресурс по всей стране, оплачивает миллионные ежеквартальные платежи в бюджет в качестве платы за использование радиочастотного диапазона», — подчеркнули в компании.

С 2016 по 2020 год «НУР Телекомом» оплачены налоги в государственный бюджет в объеме 6,14 миллиарда сомов.

«ООО «НУР Телеком» является добросовестным инвестором и налогоплательщиком, всегда строго и неукоснительно соблюдающим все положения законодательства. И в качестве одного из самых крупных инвесторов и налогоплательщиков страны ООО «НУР Телеком» рассчитывает на правовую основу рассмотрения и принятия всех решений, на соблюдение со стороны государства основополагающих основ рыночной экономики — защиты собственности и соблюдение правовых законных оснований для ведения бизнеса, честность органов власти и защиты от безосновательных нападок и обвинений в сторону компании», — заключили в «НУР Телекоме».

Эксперты считают, что начавшееся уголовное преследование сотовых компаний — не что иное, как попытка передела собственности в весьма прибыльной сфере, какой и является мобильная связь.

Продолжение следует.