МВФ выделит Кыргызстану еще $120 миллионов для поддержки

Международный валютный фонд выделит Кыргызстану еще $120 миллионов. Об этом сегодня на брифинге сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

По его словам, условия и процедуры получения денег сейчас прорабатывают. Поступление средств ожидается позднее. Кроме того, предварительно согласовано получение помощи от Азиатского банка развития в $120 миллионов. Вопрос выносят на одобрение совета директоров АБР.

Ранее Исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил выделение КР $120,9 миллиона для борьбы с пандемией COVID-19. Это был первый чрезвычайный кредит МВФ в мире с начала пандемии.