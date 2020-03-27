МВФ выделил Кыргызстану $120,9 миллиона для борьбы с коронавирусом

Исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил выделение Кыргызстану $120,9 миллиона для борьбы с пандемией COVID-19. Об этом сообщил сайт МВФ.

МВФ выделил Кыргызстану $80,6 миллиона по инструменту быстрого финансирования (RFI) и $40,3 миллиона в рамках механизма быстрого кредитования.

Это первый чрезвычайный кредит МВФ в мире с начала пандемии.

Одобрен первый запрос на чрезвычайную финансовую помощь, чтобы помочь странам-членам фонда в решении проблем, связанных с COVID-19. Деньги позволят властям КР удовлетворить срочные потребности в платежном балансе, возникшие из-за вспышки коронавируса. Это также стимулирует донорскую поддержку и дает бесплатные ресурсы для расходов системы здравоохранения.

Вспышка пандемии ослабила макроэкономические перспективы Кыргызстана и открыла разрыв в платежном балансе, который оценивается примерно в $400 миллионов. Международный валютный фонд

«Помощь МВФ поможет обеспечить поддержку, увеличить буферы и укрепить доверие к экономике Кыргызстана. Это также поможет стимулировать донорскую поддержку и сохранить финансовое пространство для основных расходов на здравоохранение, связанных с COVID-19», — отмечают в МВФ.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева отметила, что пандемия COVID-19 очень сильно ударила по экономике Кыргызстана. Все сектора подвергаются чрезвычайному воздействию, так как принимаются меры для предотвращения распространения вируса.

«Для преодоления кризиса необходимо ослабить макроэкономическую и финансовую политику. Необходимо принять во внимание временное увеличение общей инфляции из-за ослабления обменного курса. Денежно-кредитная политика должна постепенно вернуть инфляцию в пределы целевого диапазона в 2021 году. Гибкость обменного курса необходимо поддерживать для восстановления внешнего баланса», — подчеркнула Кристалина Георгиева.