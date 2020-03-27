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Экономика
Сюжет: Новый коронавирус

Кредит МВФ в $120,9 миллиона пойдет на поддержку бюджета

Первый чрезвычайный кредит Международного валютного фонда в $120,9 миллиона льготный и пойдет на поддержку бюджета. Об этом сегодня на брифинге сообщила министр финансов Бактыгуль Жеенбаева.

Она напомнила, что Кыргызстан получит $80,6 миллиона по инструменту быстрого финансирования (RFI) и $40,3 миллиона в рамках механизма быстрого кредитования.

«Вспышка пандемии коронавируса ослабила наши перспективы, показала разрыв в платежном балансе, который на сегодня оценивается в $400 миллионов. Ресурсы МВФ помогут обеспечить поддержку бюджета, увеличат возможности по исполнению обязательств, минимизируют негативное воздействие коронавируса на экономики. Кроме того, благодаря этому увеличится доверие к развитию экономки в ближайшей перспективе», — отметила Бактыгуль Жеенбаева.

«Кредит послужит катализатором для последующего стимулирования другой донорской помощи. Сейчас правительство осуществляет все выплаты по зарплатам, пособиям, пенсиям и другим защищенным статьям расходов. Мы приложим все усилия, чтобы исполнять обязательства своевременно и в полном объеме», — заключила она.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/148270/
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