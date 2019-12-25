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Экономика

Президент утвердил бюджет Кыргызстана на 2020 год

Сооронбай Жээнбеков подписал закон о республиканском бюджете Кыргызстана на 2020-й и прогнозе на 2021-2022 годы. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

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Закон принят Жогорку Кенешем 28 ноября 2019-го. По нему доходы госказны составят 163 миллиарда 710,4 миллиона сомов, расходы — 171 миллиард 663,9 миллиона. Предельный размер дефицита установили в 7 миллиардов 953,5 миллиона сомов.

По сравнению с первоначальным вариантом бюджета, который правительство вносило осенью в Жогорку Кенеш на рассмотрение, изменился лишь дефицит бюджета. Изначально он составлял 9 миллиардов 953,5 миллиона сомов.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.
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