ГП «Кыргызкомур» готово поставить 680 тысяч тонн местного угля на ТЭЦ Бишкека. Об этом сообщил портал госзакупок.

Только одна компания подала заявку на поставку местного топлива. «Кыргызкомур» выставил такую же цену, какую ОАО «Электрические станции» заложило в бюджете, — 2 миллиарда 108 миллионов сомов.

Первые 80 тысяч тонн необходимо поставить уже в августе.

Эксперт Расул Умбеталиев не исключает, что зимой ТЭЦ Бишкека может остаться без топлива.

Напомним, что это вторая попытка купить местный уголь на столичную теплоцентраль. Закупку отменили из-за того, что отсутствовало соглашение о простом товариществе — консорциуме.

В прошлом году ОАО «Электрические станции» закупило 550 тысяч тонн местного угля на 1,6 миллиарда сомов также у ГП «Кыргызкомур». Под местное топливо приспособлена модернизированная часть ТЭЦ.