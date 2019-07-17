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Общество

Зимой ТЭЦ Бишкека может остаться без местного угля. Эксперт объяснил почему

В отопительный сезон — 2019-2020 ТЭЦ Бишкека может остаться без местного угля. Об этом 24.kg рассказал эксперт Расул Умбеталиев и объяснил почему.

По его словам, ГП «Кыргызкомур» подало заявку на участие в тендере по поставкам угля для столичной теплоцентрали. Его объявили 28 июня. «Для потребностей ТЭЦ нужно около 680 тысяч тонн твердого топлива с северного угольного месторождения. Но дело в том, что ни одна из отечественных компаний не может добыть столько угля. Только консорциум в составе 18 предприятий. Поэтому ОАО «Электрические станции», вероятнее всего, отклонит заявку «Кыргызкомур», поскольку она не соответствует квалификационным требованиям, и тендер может быть сорван», — считает эксперт.

Для бесперебойного отопительного периода необходимо 1 миллион 140 тысяч тонн угля.

Напомним, что заявку подало ГП «Кыргызкомур». Оно готово было поставить топливо за 2,1 миллиарда сомов. Во столько же 680 тысяч тонн угля оценили и на ТЭЦ Бишкека.

В прошлом году ОАО «Электрические станции» закупило 550 тысяч тонн местного угля на 1,6 миллиарда сомов у ГП «Кыргызкомур». Под местное топливо приспособлена модернизированная часть теплоцентрали.
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