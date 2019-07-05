На ТЭЦ Бишкека не смогли с первого раза купить местный уголь

Тендер на поставку 680 тысяч тонн местного угля для ТЭЦ Бишкека отменен. Об этом сообщил портал госзакупок.

Закупку отменили из-за того, что отсутствует соглашение о простом товариществе — консорциуме. «Электрические станции» объявили повторный конкурс.

Напомним, заявку подало ГП «Кыргызкомур». Оно готово было поставить топливо за 2,1 миллиарда сомов. Во столько же 680 тысяч тонн угля оценили и на ТЭЦ Бишкека.

В прошлом году ОАО «Электрические станции» закупило 550 тысяч тонн местного угля на 1,6 миллиарда сомов также у ГП «Кыргызкомур». Под местное топливо приспособлена модернизированная часть теплоцентрали.