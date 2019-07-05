09:23
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

На ТЭЦ Бишкека не смогли с первого раза купить местный уголь

Тендер на поставку 680 тысяч тонн местного угля для ТЭЦ Бишкека отменен. Об этом сообщил портал госзакупок.

Закупку отменили из-за того, что отсутствует соглашение о простом товариществе — консорциуме. «Электрические станции» объявили повторный конкурс.

Напомним, заявку подало ГП «Кыргызкомур». Оно готово было поставить топливо за 2,1 миллиарда сомов. Во столько же 680 тысяч тонн угля оценили и на ТЭЦ Бишкека.

В прошлом году ОАО «Электрические станции» закупило 550 тысяч тонн местного угля на 1,6 миллиарда сомов также у ГП «Кыргызкомур». Под местное топливо приспособлена модернизированная часть теплоцентрали.
Ссылка:
просмотров: 182
Версия для печати
Материалы по теме
Для ТЭЦ Бишкека купят местный уголь на 2,1 миллиарда сомов
Закупка угля для ТЭЦ Бишкека. Проигравшая компания передумала жаловаться
В Кыргызстане открыли 630 топливных баз
Посредническая компания начала поставки угля на ТЭЦ Бишкека
Закупка угля для ТЭЦ Бишкека. Жалоба проигравшего тендер ОсОО необоснованна
Закупка угля для ТЭЦ Бишкека. Участник тендера пожаловался на комиссию
Департамент госзакупок изучит поставку импортного угля на ТЭЦ Бишкека
Закупка угля для ТЭЦ Бишкека. Эксперт хочет сорвать отопительный сезон
Энергетики объяснили, почему покупают уголь для ТЭЦ Бишкека у «Рассвет компани»
Уголь для ТЭЦ Бишкека опять купят через посредников
Популярные новости
Попытка &#8470;&nbsp;2. Омурбек Бабанов еще раз решил вернуться в&nbsp;Кыргызстан Попытка № 2. Омурбек Бабанов еще раз решил вернуться в Кыргызстан
Действующие сотрудники ГКНБ привезли бычка в&nbsp;дом Алмазбека Атамбаева в&nbsp;Кой-Таше Действующие сотрудники ГКНБ привезли бычка в дом Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше
Лишение неприкосновенности Атамбаева. Роза Отунбаева выступила с&nbsp;заявлением Лишение неприкосновенности Атамбаева. Роза Отунбаева выступила с заявлением
Митинг в&nbsp;поддержку Алмазбека Атамбаева: а&nbsp;вы&nbsp;примете участие? Опрос Митинг в поддержку Алмазбека Атамбаева: а вы примете участие? Опрос
Бизнес
&laquo;Счастливые часы&raquo; от&nbsp;MegaCom: 1&nbsp;гигабайт всего за&nbsp;1&nbsp;сом «Счастливые часы» от MegaCom: 1 гигабайт всего за 1 сом
LG&nbsp;NeoChef&nbsp;&mdash; ваш личный шеф-повар на&nbsp;кухне! LG NeoChef — ваш личный шеф-повар на кухне!
Теперь купить смартфон в&nbsp;кредит не&nbsp;выходя из&nbsp;дома можно по&nbsp;всему Кыргызстану! Теперь купить смартфон в кредит не выходя из дома можно по всему Кыргызстану!
Краткосрочные депозиты от&nbsp;БТА Банка Краткосрочные депозиты от БТА Банка