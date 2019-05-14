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Экономика

За три месяца 2019 года мигранты перевели в Кыргызстан $540,4 миллиона

В январе  марте 2019 года объем денежных переводов в Кыргызстан достиг $540,4 миллиона. Об этом сообщил Национальный банк КР.

По сравнению с первыми тремя месяцами 2018-го показатель вырос на $34,6 миллиона. В марте мигранты перевели в страну $195,8 миллиона. За месяц показатель вырос на $16,4 миллиона.

Более 90 процентов денежных переводов приходится на Россию — $530,3 миллиона.

На втором месте по объему переводов США — $6,6 миллиона. Из других стран в Кыргызстан перечислили еще $3,3 миллиона.

По итогам января — марта 2019 года наблюдался и отток денежных средств — $116,5 миллиона. Основную часть денег вывели в Россию — $115,6 миллиона.

Чистый приток денежных переводов в январе-феврале 2019 года в Кыргызстан составил $423,9 миллиона.

По итогам 2018-го объем денежных переводов в республику составил $2 миллиарда 685,3 миллиона. Из Кыргызстана в другие государства перечислили $542,2 миллиона. Чистый приток — $2 миллиарда 143,1 миллиона.
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