13:59
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

«Кыргыз темир жолу» предлагают акционировать для привлечения инвестиций

В Кыргызстане предлагают изменить юридический статус государственного предприятия «Кыргыз темир жолу». Об этом заявили на выездном заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству.

По словам гендиректора предприятия Канатбека Абдыкеримова, изменение статуса поможет «Кыргыз темир жолу» привлечь инвестиции.

«Компания в убыточном состоянии. Роста нет. Для развития нужны инвестиции, поэтому мы предлагаем акционировать КТЖ со стопроцентной государственной долей, так как это стратегическая компания», — объяснил Канатбек Абдыкеримов.

В ГП работают 4 тысячи 812 человек. Средний размер заработной платы составляет 24 тысячи сомов. 
Ссылка:
просмотров: 334
Версия для печати
Материалы по теме
Былтыр «Кыргыз темир жолу» мамлекеттик ишканасы 7,4 миллион тонна жүк ташыган
Глава «Кыргыз темир жолу» обещает показать результаты работы через три месяца
«Кыргыз темир жолу» ишканасын акционердик коомго айлантуу сунушталууда
Изменение юридического статуса не обеспечит развитие «Кыргыз темир жолу»
С Россией переговоров о продаже «Кыргыз темир жолу» не ведут
Более половины грузовых вагонов «Кыргыз темир жолу» сломаны
«Кыргыз темир жолу» отмечает рост перевозки грузов и пассажиров
В Кыргызстане не хватает железнодорожных грузовых вагонов
«Кыргыз темир жолу» мамлекеттик ишканасын акционердик коом кылуу пландалууда
ГП «Кыргыз темир жолу» хотят сделать акционерным обществом
Популярные новости
В&nbsp;какой стране Центральной Азии самая комфортная жизнь В какой стране Центральной Азии самая комфортная жизнь
Доллар в&nbsp;Кыргызстане вновь подорожал Доллар в Кыргызстане вновь подорожал
Марк Цукерберг за&nbsp;сутки стал богаче на&nbsp;$6,2 миллиарда Марк Цукерберг за сутки стал богаче на $6,2 миллиарда
Инвестиции в&nbsp;Кыргызстан. Узбекистан как пример для подражания Инвестиции в Кыргызстан. Узбекистан как пример для подражания
Бизнес
О!Store: СКИДКИ 20&nbsp;процентов в&nbsp;честь открытия нового магазина в&nbsp;Таласе О!Store: СКИДКИ 20 процентов в честь открытия нового магазина в Таласе
Новое эксклюзивное роуминг-направление в&nbsp;Крыму от&nbsp;MegaCom Новое эксклюзивное роуминг-направление в Крыму от MegaCom
Кыргызтелеком&nbsp;&mdash; провайдер госсистемы Единого реестра преступлений и&nbsp;проступков Кыргызтелеком — провайдер госсистемы Единого реестра преступлений и проступков
Опухоль головного мозга лечению поддается Опухоль головного мозга лечению поддается