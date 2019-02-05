«Кыргыз темир жолу» предлагают акционировать для привлечения инвестиций

В Кыргызстане предлагают изменить юридический статус государственного предприятия «Кыргыз темир жолу». Об этом заявили на выездном заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству.

По словам гендиректора предприятия Канатбека Абдыкеримова, изменение статуса поможет «Кыргыз темир жолу» привлечь инвестиции.

«Компания в убыточном состоянии. Роста нет. Для развития нужны инвестиции, поэтому мы предлагаем акционировать КТЖ со стопроцентной государственной долей, так как это стратегическая компания», — объяснил Канатбек Абдыкеримов.

В ГП работают 4 тысячи 812 человек. Средний размер заработной платы составляет 24 тысячи сомов.