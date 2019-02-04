Проблемы с «Мобильником». Банк приостановил обналичивание средств

Банк «Бай Тушум» временно приостановил услугу по обналичиванию денежных средств с электронных кошельков «Мобильник. Деньги». Об этом сообщил официальный сайт банка.

Отмечено, что остатки средств на электронных кошельках «Мобильник. Деньги» находятся на счетах ОсОО «Мобильник» в банке «Бай Тушум». Обналичивание средств приостановлено в связи с возникшими техническими трудностями «Мобильника» по предоставлению информации об остатках на электронных кошельках «Мобильник. Деньги».

«На сегодня идут переговоры с ОсОО для скорейшего разрешения ситуации. Выдача средств возобновится сразу после обмена данными. Предположительно, это произойдет в начале недели», — заключили в банке.

На прошлой неделе начались сбои в работе терминалов ОсОО «Мобильник». Из-за этого от его услуг отказались «Северэлектро», «Ошэлектро» и MegaCom. Национальный банк следит за ситуацией. Об отзыве лицензии у ОсОО «Мобильник» речи пока не идет.