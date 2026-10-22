Садыр Жапаров подписал указ об утверждении нацпрограммы популяризации шахмат

Садыр Жапаров подписал Указ «Об утверждении Национальной программы развития и популяризации шахмат в Кыргызской Республике на 2026–2030 годы». Об этом сообщает пресс-служба президента.

Целью документа — создание условий, обеспечивающих возможность развития и популяризации шахмат в Кыргызской Республике, распространения массовых форм занятий шахматами для всех категорий и групп населения, подготовки спортивного резерва и повышения конкурентоспособности кыргызских шахматистов на международной арене.

Указом предусматривается утверждение:

Национальной программы развития и популяризации шахмат в Кыргызской Республике на 2026–2030 годы;

плана мероприятий по реализации Национальной программы развития и популяризации шахмат в Кыргызской Республике на 2026–2030 годы;

бюджета плана мероприятий;

матрицы индикаторов мониторинга и оценки реализации национальной программы.

Напомним, что Указом президента «О неотложных мерах по развитию и популяризации шахмат в Кыргызской Республике на 2026–2030 годы» от 3 июня 2026 года развитие и популяризация шахмат определены одним из приоритетных направлений государственной социальной политики КР.