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Жаныбек Асанбеков вновь обратился к Садыру Жапарову из-за депутатского мандата

09:57, 23 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Григорий ПРУТКОВ

Бывший депутат Бишкекского городского кенеша Жаныбек Асанбеков вновь обратился к президенту Садыру Жапарову по вопросу своего мандата — на этот раз во время встречи главы государства с жителями Сузакского района.

Жаныбек Асанбеков напомнил, что 17 июля встречался с президентом на Иссык-Куле. После глава Кыргызстана дал поручение по вопросу его мандата.

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По словам экс-депутата, с тех пор прошло три месяца, но вопрос не решен.

«Я давал поручение, давайте посмотрим, что происходит», — ответил Садыр Жапаров.

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Напомним, Жаныбек Асанбеков был депутатом Бишкекского городского кенеша от партии «Эмгек». В марте 2026 года Центризбирком досрочно прекратил его полномочия на основании личного заявления. Позже Асанбеков заявил, что сложил мандат под давлением и угрозами. Он намеревался оспорить ситуацию через суд и ЦИК.

В своей депутатской деятельности Жаныбек Асанбеков, в частности, поднимал вопрос о возможных нарушениях при строительстве объектов рядом с кладбищем в Орто-Сае.

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