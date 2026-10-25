Маск обвинил ВСУ в использовании Starlink для атак «с целью убийства людей»

Илон Маск обвинил ВСУ в использовании Starlink для наступательных атак «с целью убийства людей». Об этом он написал в своем аккаунте в Х.

Глава SpaceX подтвердил, что компания ограничивала скорость работы спутниковой связи Starlink в Украине.

«Эта лазейка была закрыта на прошлой неделе. Starshield — другая система, которая находится под контролем правительства США. Решать, как ее использовать, — их дело», — написал он.

По его словам, Starlink сыграл ключевую роль в предотвращении захвата Украины в первые дни войны и до сих пор имеет решающее значение для обороны страны.

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«Если бы Starlink отключили, украинский фронт немедленно рухнул бы. Это не угроза, а простая констатация факта. SpaceX сделала для защиты Украины неизмеримо больше, чем любая другая частная компания на Земле», — подчеркнул Илон Маск.

Миллиардер также выразил «глубочайшее презрение» к «лицемерным подстрекателям войны», которые выступают за «бесконечную бойню» и не предлагают реалистичного решения конфликта. «Горите в аду», — написал глава SpaceX, при этом не уточнив, кого конкретно имеет в виду.

Ранее Киев заявлял, что США предупреждали о возможном прекращении обмена разведданными с Украиной, если украинские силы не прекратят удары по нефтеперерабатывающим заводам в России.