USD87.45EUR97.86RUB1.08
24.kg

Маск обвинил ВСУ в использовании Starlink для атак «с целью убийства людей»

11:55, 25 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Илон Маск обвинил ВСУ в использовании Starlink для наступательных атак «с целью убийства людей». Об этом он написал в своем аккаунте в Х.

Без названия.png

Глава SpaceX подтвердил, что компания ограничивала скорость работы спутниковой связи Starlink в Украине.

«Эта лазейка была закрыта на прошлой неделе. Starshield — другая система, которая находится под контролем правительства США. Решать, как ее использовать, — их дело», — написал он.

По его словам, Starlink сыграл ключевую роль в предотвращении захвата Украины в первые дни войны и до сих пор имеет решающее значение для обороны страны.

Читайте по теме
Трамп попросил Маска снять ограничения для Starlink в Украине

«Если бы Starlink отключили, украинский фронт немедленно рухнул бы. Это не угроза, а простая констатация факта. SpaceX сделала для защиты Украины неизмеримо больше, чем любая другая частная компания на Земле», — подчеркнул Илон Маск.

Миллиардер также выразил «глубочайшее презрение» к «лицемерным подстрекателям войны», которые выступают за «бесконечную бойню» и не предлагают реалистичного решения конфликта. «Горите в аду», — написал глава SpaceX, при этом не уточнив, кого конкретно имеет в виду.

Ранее Киев заявлял, что США предупреждали о возможном прекращении обмена разведданными с Украиной, если украинские силы не прекратят удары по нефтеперерабатывающим заводам в России.

Материалы по теме

Киев готов к миру и остановке войны по нынешней линии фронта — Зеленский

Гуманитарная акция. Москва и Киев договорились о прекращении огня в Алешках

The Telegraph назвал кандидатов на участие в переговорах с Путиным от Европы

Трамп попросил Маска снять ограничения для Starlink в Украине

Илон Маск обещает передать по одной из акций SpaceX каждому ребенку в США

Киев узнал об ограничении доступа к Starlink после обращения в техподдержку

Развернуть «европейский Starlink» к 2029 году намерены в ЕС

Популярные новости

Бизнес

Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

 

Афиша Бишкека на неделю: театральный фестиваль, классика при свечах и выставки

 

26 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

 

Награду «Лучший спектакль малой формы» получил Алайский музыкальный театр

 

Что ждет бишкекчан в конце месяца. Прогноз погоды на 26-28 октября

 

Температурные рекорды: когда Бишкек пережил самое холодное 25 октября

 

Атака на Иран

Эскалация. США тайно эвакуировали дипломатов из ряда стран Ближнего Востока

 

Туристам на заметку: в ОАЭ вынужденно закрывают пляжи из-за разлива нефти

 

Иран готов сотрудничать со странами Залива для обеспечения безопасности региона

 

Число атак Ирана на суда в Ормузском проливе достигло максимума – СМИ

 

Президент США обвинил хуситов в попытке «взвинтить» цены на нефть

 

Взрыв на борту супертанкера произошел в Ормузе из-за подрыва подводной мины

 

Экономика

Необходимость открытия прямых авиарейсов обсудили Кыргызстан и Катар

 

План развития общего рынка газа ЕАЭС представят на утверждение

 

Продуктовая корзина Бишкека на 24 октября. Подорожали только молоко и помидоры

 

Минфин Кыргызстана получит новые полномочия по контролю за бюджетом

 

Проект решения об индустриальном парке в Чуйской области вынесен на обсуждение

 

Кыргызстан занял пятое место в мире по прогнозируемому росту экономики

 

Власть

Садыр Жапаров посетил Ала-Букинский район: о чем доложили президенту

 

Обеспечить больницы инкубаторами для недоношенных новорожденных поручил Жапаров

 

С социально-экономическим развитием Чаткальского района ознакомился президент

 

Маск обвинил ВСУ в использовании Starlink для атак «с целью убийства людей»

 

Садыр Жапаров прокомментировал роль Алексея Ширшова в жизни страны

 

Президент объяснил реформу образования на примере поступления сына в вуз

 

Ситуация вокруг Украины

Маск обвинил ВСУ в использовании Starlink для атак «с целью убийства людей»

 

Киев готов к миру и остановке войны по нынешней линии фронта — Зеленский

 

Трамп думал ввести 200 процентов пошлин для Украины и РФ, если не договорятся

 

Гуманитарная акция. Москва и Киев договорились о прекращении огня в Алешках

 

The Telegraph назвал кандидатов на участие в переговорах с Путиным от Европы

 

Дизельная сделка. Первый танкер с российским топливом отправился в США

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18