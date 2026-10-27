Верховный суд оставил в силе приговор мужчине, изнасиловавшему девочку в Таласе

Верховный суд оставил в силе приговор мужчине, осужденному на 20 лет лишения свободы по делу об изнасиловании ученицы второго класса в Таласской области. Об этом сообщил адвокат Адилет Мерканов.

По его словам, ранее этот же мужчина уже отбывал девятилетний срок за изнасилование школьницы.

Как сообщили 24.kg в Верховном суде, 26 октября суд оставил в силе решения Бакай-Атинского районного суда от 16 января и Таласского областного суда от 27 апреля 2026 года.

Ранее суд первой инстанции приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы. Апелляционная инстанция, а затем и Верховный суд оставили приговор без изменений.

По данным Генеральной прокуратуры, в прошлом году в Кыргызстане зарегистрировали 160 уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы детей, а также о преступлениях против их духовно-нравственного здоровья.