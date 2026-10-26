В России могут перенести дату запуска новой системы найма трудовых мигрантов

В России могут перенести с января на март 2027 года запуск новой системы найма трудовых мигрантов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По его данным, система обяжет иностранцев оформляться для работы у конкретного работодателя и регистрироваться в специальном реестре. Причиной возможной отсрочки стали неготовность законопроекта и отсутствие работающей цифровой платформы.

Реформу хотят внедрять поэтапно. Первый этап может начаться после 1 марта 2027 года, второй — после 1 января 2029 года. При этом сроки реализации проекта еще могут измениться.