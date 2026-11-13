USD87.45EUR97.00RUB1.06
24.kg

АНО «Евразия» объявляет конкурс на лучший зарубежный фильм на русском языке

15:49, 13 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

АНО «Евразия» открыла прием заявок на конкурс «Лучший зарубежный фильм на русском языке». Начинающие и профессиональные режиссеры, а также кинопроизводственные организации могут получить грантовую поддержку на реализацию своих кинопроектов. Прием заявок продлится до 15 декабря 2026 года.

Конкурс направлен на поддержку кинематографистов, создающих фильмы на русском языке, развитие международного культурного сотрудничества и продвижение социально значимых тем через киноискусство.

Участникам предлагается представить проекты, посвященные национальному и культурному наследию, событиям Великой Отечественной войны, выдающимся личностям, внесшим вклад в развитие своих стран, сохранению традиционных ценностей, актуальным проблемам общества, спорту и популяризации современного кинематографа.

Грантовую поддержку могут получить проекты в трех категориях:

  • игровые фильмы;
  • неигровые (документальные) фильмы;
  • научно-популярные фильмы.

К участию приглашаются иностранные граждане старше 18 лет, иностранные коммерческие компании, а также некоммерческие неправительственные организации.

Конкурс предоставляет возможность как опытным кинематографистам, так и начинающим авторам реализовать свои творческие идеи, рассказать уникальные истории и представить их широкой аудитории.

Подать заявку необходимо до 15 декабря 2026 года.

Подробная информация об условиях участия, требованиях к проектам и порядке подачи заявок размещена на официальном сайте «Евразия-Кинофеста».

Материалы по теме

В Караколе планируют запустить два новых производства

В Нарыне открылся Евразийский центр с бесплатными кружками для детей

Кыргызстан получил шесть наград международной премии «Евразия»

«Классная дружба. 3-й сезон» — регистрация открыта

Продюсер Максим Фадеев поддержал юного участника шоу «Ты супер! Кыргызстан»

Ближе к дому: в «Кок-Жаре» открыли восьмой социальный магазин «Евразия»

Россия и Кыргызстан намерены создать единый центр для защиты прав граждан

В Международный день глухих парк «Евразия» принял гостей из Токмока

В Караколе открыли четыре обновленных двора в микрорайоне «Восход»

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Президентская гонка в Кыргызстане — одно кресло на 11 человек

 

Феликс Кулов призвал силовиков проверить связи и деньги возможных провокаторов

 

Экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова идет в президенты

 

Бывший глава ЦИК Мамбетжунус Абылов стал десятым претендентом на пост президента

 

Айдарбеков заявил о закрытии уголовного дела и объяснил отказ от мандата

 

Еще один претендент на пост президента. Что известно об Амуре Айбе

 

Общество

На срыв учебы пожаловались студенты Аграрного университета. Ответ ректората

 

Более 500 учителей все еще не хватает в школах Кыргызстана

 

Создание армии ЕС поддержал 71 процент опрошенных в странах союза

 

Древние кыргызы знали секрет отопления? Необычная находка археологов

 

В России с помощью ИИ усилили контроль за интернет-трафиком

 

Жизнь вопреки диагнозу: в Кыргызстане более 90 тысяч человек живут с диабетом

 

Атака на Иран

Все базы США от Западной Азии до Европы станут законной целью, заявили в Иране

 

США объявили награду в 20 миллионов долларов за данные о ядерной программе Ирана

 

В Конгрессе США заблокировали попытку снять с поста главу Пентагона

 

Новый подземный ракетный город показал Корпус стражей исламской революции

 

В США резолюцию об импичменте главы Пентагона внесли в Конгресс

 

МИД Ирана исключил возможность вывоза обогащенного урана из страны

 

Власть

В «Национальной электрической сети Кыргызстана» сменился гендиректор

 

Попытка раскачать всю Центральную Азию. Власти заявили об угрозах

 

Экс-глава ГКНБ Идрис Кадыркулов освобожден от должности посла в Украине

 

Асеин Исаев назначен послом Кыргызстана в Бельгии

 

Садыр Жапаров ознакомился с развитием Иссык-Кульского района и Балыкчи

 

Президентская гонка в Кыргызстане — одно кресло на 11 человек

 

Ситуация вокруг Украины

Переговоры в Абу-Даби. Канцлер ФРГ заявил о позитивных сигналах

 

Украинский вопрос. Посланники США снова были в Москве и встретились с Путиным

 

Геноцидом назвал Европарламент вывоз украинских детей в Россию

 

Украина отклонила предложение США по изменению своих границ — СМИ

 

Переговоры в Абу-Даби. РФ приехала «с очень жесткими установками» — Киев

 

Переговоры в Абу-Даби по украинскому вопросу. Комментарии российской стороны

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18