АНО «Евразия» объявляет конкурс на лучший зарубежный фильм на русском языке

АНО «Евразия» открыла прием заявок на конкурс «Лучший зарубежный фильм на русском языке». Начинающие и профессиональные режиссеры, а также кинопроизводственные организации могут получить грантовую поддержку на реализацию своих кинопроектов. Прием заявок продлится до 15 декабря 2026 года.

Конкурс направлен на поддержку кинематографистов, создающих фильмы на русском языке, развитие международного культурного сотрудничества и продвижение социально значимых тем через киноискусство.

Участникам предлагается представить проекты, посвященные национальному и культурному наследию, событиям Великой Отечественной войны, выдающимся личностям, внесшим вклад в развитие своих стран, сохранению традиционных ценностей, актуальным проблемам общества, спорту и популяризации современного кинематографа.

Грантовую поддержку могут получить проекты в трех категориях:

игровые фильмы;

неигровые (документальные) фильмы;

научно-популярные фильмы.

К участию приглашаются иностранные граждане старше 18 лет, иностранные коммерческие компании, а также некоммерческие неправительственные организации.

Конкурс предоставляет возможность как опытным кинематографистам, так и начинающим авторам реализовать свои творческие идеи, рассказать уникальные истории и представить их широкой аудитории.

Подать заявку необходимо до 15 декабря 2026 года.

Подробная информация об условиях участия, требованиях к проектам и порядке подачи заявок размещена на официальном сайте «Евразия-Кинофеста».