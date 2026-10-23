В Кыргызстане планируют расширить сбор использованных батареек

Министерство природных ресурсов и компания «Твой заряд» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере сбора и экологически безопасной утилизации использованных батареек. Стороны намерены развивать инфраструктуру сбора, проводить экологические акции среди молодежи и изучить возможности переработки батарей электромобилей.

Очередная встреча с представителями фирмы прошла под руководством первого заместителя министра Жениша Сейдалиева.

Компания «Твой заряд» предоставляет сервис аренды портативных зарядных устройств. По представленным данным, по Кыргызстану работают около 1,7 тысячи станций сервиса, а число зарегистрированных пользователей мобильного приложения составляет 300 тысяч. Более 150 тысяч пользователей находятся в Бишкеке.

С 2022 года компания также развивает экологическую инициативу по сбору использованных батареек. Для этого создана сеть из более чем 850 экобоксов, расположенных в местах с высокой проходимостью: в торговых и бизнес-центрах, заведениях общественного питания, развлекательных и образовательных учреждениях и других общественных пространствах. Адреса пунктов сбора доступны в мобильном приложении.

В министерстве заявили о готовности поддерживать подобные экологические проекты и сотрудничать с фирмой в организации сбора, хранения, вывоза и экологически безопасной утилизации батареек за пределами страны.

В рамках сотрудничества планируется разработать совместный брендбук, посвященный сбору использованных батареек, а также проводить мотивационные экологические конкурсы для школьников и студентов. Предполагается, что такие инициативы помогут повысить осведомленность молодежи и сформировать ответственное отношение к окружающей среде.

Кроме того, стороны обсудили возможность расширения подобных проектов на сбор и утилизацию батарей электромобилей, создания инфраструктуры для их переработки и привлечения инвестиций в это направление.

По итогам встречи стороны составили меморандум о сотрудничестве в сфере организации сбора и экологически безопасной утилизации использованных батареек.