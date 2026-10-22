В Кыргызстане все мечети переводят на баланс муфтията

В Кыргызстане работают 4 тысячи 470 мечетей. Об этом 24.kg сообщили в муфтияте.

Сейчас по всей стране проверяют документы мечетей. Точное количество мечетей с неполным пакетом документов станет известно после завершения инвентаризации, предварительные итоги которой планируют подвести до конца года.

У некоторых мечетей не оформлены документы на землю и здания

Как объяснили в ДУМК, многие мечети строили на деньги местных жителей, частных лиц и спонсоров. При этом не всегда оформляли все необходимые документы. У некоторых мечетей нет документов на землю, разрешений на строительство или актов о вводе здания в эксплуатацию.

Есть и другие проблемы: например, участок может быть предназначен для других целей, а право собственности на землю или здание не оформлено до конца. На ситуацию также повлияли изменения законодательства и правил регистрации.

Сейчас документы проверяют во всех районах. По каждой мечети выясняют, кому принадлежит земля, правильно ли оформлено здание и зарегистрирован ли объект.

В муфтияте подчеркнули, что речь не идет о закрытии мечетей. Задача — привести их документы в порядок.

По Закону «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» религиозные объекты должны находиться на балансе центрального органа управления.

Поэтому мечети также передают на баланс муфтията. Если объект находится в частной собственности, для передачи необходимы добровольное согласие владельца и соблюдение установленной законом процедуры.

Кто платит за свет и отопление в мечетях

Коммунальные расходы мечетей обычно оплачивают местные общины, спонсоры и благотворители. Из государственного бюджета и средств ДУМК эти расходы централизованно не покрывают.

Суммы платежей зависят от размера мечети, расхода электроэнергии и системы отопления. Здания отапливают углем, газом, электричеством и другими способами.

По данным муфтията, с 1 мая 2026 года тариф на электроэнергию для соответствующей категории религиозных объектов составляет 2 сома 96 тыйынов за киловатт-час. Для коммерческих потребителей тариф выше — 4 сома 33 тыйына.

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При этом в ДУМК пока уточняют, по каким тарифам фактически платят за электричество разные мечети. Там считают, что вопрос тарифов нужно рассмотреть отдельно, поскольку мечети не являются коммерческими объектами и выполняют религиозную и общественную функцию.

Напомним, новый Закон «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» вступил в силу 1 февраля 2025 года. Он изменил правила регистрации религиозных организаций, оформления мечетей, религиозного образования и деятельности проповедников.

Что изменил новый закон о религии

Новый закон принес и другие изменения, помимо перевода мечетей на баланс муфтията. Согласно документу, этот процесс должен завершиться до 1 февраля 2027 года. Строительство религиозных объектов требует согласования с уполномоченным органом, а их количество регулирует кабмин. ДУМК участвует в согласовании строительства мечетей и медресе, а также в назначении руководителей религиозных объектов и учебных заведений.

Также повысились требования к регистрации религиозных организаций: число учредителей увеличили с 200 до 500 граждан Кыргызстана, проживающих в одной административно-территориальной единице. Организации, получающие безвозмездные средства, обязаны ежегодно до 1 апреля публиковать сведения об источниках поступлений и расходах.

Религиозные учебные программы должны проходить экспертизу, преподаватели — иметь профильное образование и согласование центрального органа управления. Индивидуальное преподавание религии вне зарегистрированных учебных заведений запрещено. Проповедники должны пройти учетную регистрацию и иметь специальное образование.

Закон запрещает вовлекать несовершеннолетних в религиозную деятельность, распространять религиозные убеждения обходом помещений и раздачей листовок, а также агитировать против обязательной вакцинации.