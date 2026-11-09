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24.kg

Сколько можно менять асфальт? Мэрию Бишкека раскритиковали за ремонт Ауэзова

10:54, 09 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Бишкеке вновь раскритиковали качество дорожных работ на улице Ауэзова, где менее чем за год после открытия нового моста несколько раз проводили работы с дорожным покрытием. Автор опубликованного видео обвинил городские власти в неэффективном расходовании бюджетных средств и потребовал объяснить, кто отвечает за качество асфальта.

Напомним, мост на улице Ауэзова открыли 29 ноября 2025 года. На его строительство, по ранее опубликованным данным, направили около 144 миллионов сомов.

Однако спустя несколько месяцев на дорожном покрытии появились глубокие колеи и деформации. В сентябре 2026 года подрядная организация полностью заменила асфальт на участке от проспекта Чуй до улицы Сагынбая Манасчи. Как тогда сообщала мэрия, работы проводили в рамках гарантийных обязательств подрядчика.

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В начале ноября на этом же участке вновь ограничили движение. На этот раз муниципалитет объяснил работы испытанием новой экспериментальной технологии в дорожном строительстве.

Автор видео выразил возмущение тем, что на недавно отремонтированной дороге снова ведут работы, создающие неудобства автомобилистам.

«Этой дороге еще восьми месяцев нет, а асфальт испортился. Снова и снова тратят государственные деньги», — заявил он в переводе с кыргызского языка.

Он обратился к мэру Айбеку Джунушалиеву и вице-мэру Рамизу Алиеву с требованием объяснить, кто выполняет повторные работы и за чей счет.

По словам автора обращения, еще в августе он зафиксировал на дороге колею глубиной около 7 сантиметров. На опубликованных кадрах он обратил внимание на транспортные заторы в районе Аламединского рынка.

В своем обращении автор поставил вопросы о качестве строительных материалов, приемке выполненных работ и ответственности должностных лиц.

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Ранее состояние нового асфальта на улице Ауэзова критиковал и заместитель председателя Жогорку Кенеша Болот Ибрагимов. В сентябре он опубликовал видео с деформированным дорожным покрытием и призвал провести независимую экспертизу качества ремонта.

При этом мэрия Бишкека ранее сообщала, что сентябрьская замена асфальта проводилась по гарантии подрядчика. Однако в сообщении о ноябрьских работах не уточнялись их стоимость, источник финансирования и конкретная технология, которую испытывали дорожные службы.

Официальных комментариев по поводу обвинений, прозвучавших в новом видеообращении, пока нет.

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