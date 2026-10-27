«Бишкекасфальтсервис» будет наносить дорожные разметки днем

Раньше муниципальное предприятие «Бишкекасфальтсервис» наносило дорожную разметку преимущественно ночью. Об этом сообщает столичная мэрия.

В связи с похолоданием работы проводятся только в дневное время.

Это связано с тем, что при ночных температурах краске требуется больше времени для высыхания. Днем дорожная разметка высыхает примерно за 20 минут, после чего движение транспорта возобновляется.

Кроме того, проведение работ в ночное время создавало угрозу безопасности дорожных рабочих. Ранее фиксировались случаи наезда транспортных средств на сотрудников предприятия.