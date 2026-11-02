USD87.45EUR97.89RUB1.08
24.kg

В Бишкеке после ремонта открыли улицы Купянскую и Космическую

20:00, 02 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Григорий ПРУТКОВ

В Ленинском районе Бишкека завершили строительство дорог на участках улиц Купянской и Космической. Об этом сообщили в мэрии столицы.

На улице Купянской работы провели на отрезке от улицы Гагарина до улицы Космической. На улице Космической — от улицы Садырбаева до улицы Репина.

Общая протяженность построенных участков составляет 1 тысячу 585 метров. Дороги уже введены в эксплуатацию.

Работы выполнило ОсОО «Су-4 Кара-Балта» в рамках титульного списка дорожного строительства на 2026 год.

Материалы по теме

В Бишкеке открыли дорогу через кампус университета «Манас»

«Бишкекасфальтсервис» будет наносить дорожные разметки днем

Улицу Ош в южной столице начали асфальтировать. Она станет четырехполосной

Дорогу Ош — Кара-Суу сделают четырехполосной

В Бишкеке с 1 ноября приостановят выдачу ордеров на земляные работы

В Майлуу-Суу построят 8 мостов и отремонтируют 10 километров дороги

JICA бесплатно передаст Кыргызстану дорожную технику на 3,5 миллиона долларов

Ремонт дорог в Бишкеке завершен на 55 процентах запланированных улиц

В Оше начали строить крупнейшую в городе транспортную развязку

Как строят дорогу Барскоон — Бедель

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Подписи избирателей. Кто из претендентов в президенты набрал их больше всего?

 

Власти ответили на жесткую критику Сыймыка Жапыкеева

 

ЦИК Кыргызстана планирует привлекать школьников к общественно-политической жизни

 

Выборы президента: Сыймык Жапыкеев выдвинул свою кандидатуру

 

Стало известно, кто возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах-2027 в КР

 

«Я никого не призывал голосовать за меня». Садыр Жапаров ответил на обвинения

 

Общество

В Бишкеке после ремонта открыли улицы Купянскую и Космическую

 

Больше 1 миллиона граждан вернулись в Узбекистан из трудовой миграции в 2026-м

 

3 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

 

В Бишкеке могут снести СТО, где работают более 500 человек

 

Массово зараженные ВИЧ в детстве полгода ждут жилья по поручению президента

 

Вместо фасоли — сафлор. Президент поручил завезти новые семена для Таласа

 

Атака на Иран

Иран объявил разведку МI-6 враждебной, а ВМС и ВВС Британии — террористами

 

ОПЕК+ сохранила квоты на добычу нефти в декабре на уровне сентября

 

Иран заявил, что пока не принял решения об изменении своей ядерной доктрины

 

Хуситы снова нанесли удары по нефтяным объектам на территории Саудовской Аравии

 

Иран ввез военную технику на 2 миллиарда долларов в обход американской блокады

 

Иран просят разрешить допуск инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты

 

Экономика

Компания «ВКонтакте» зарегистрировалась в Кыргызстане и заплатила налоги

 

Налоговая служба Кыргызстана ввела автоматическую проверку отчетов импортеров

 

В Кыргызстане хотят ограничить вывоз угля за границу

 

США предлагают восстановить транзит российского газа через Украину

 

Цены на топливо в Кыргызстане: бензин А-95 подорожал, дизель немного подешевел

 

О стремительном расширении банковского сектора Кыргызстана заявил Алмаз Бакетаев

 

Власть

Людей с инвалидностью лишили торговых мест в Таласе. Жапаров поручил разобраться

 

Садыр Жапаров передал Омурбеку Бабанову стадион «Талас Арена»

 

«Выделили миллиард — 300 миллионов украли!» Садыр Жапаров о коррупции

 

Охотников предупредили о штрафах за незарегистрированных собак

 

В Таласе построят новую областную больницу на 350 мест — Садыр Жапаров

 

Власти ответили на жесткую критику Сыймыка Жапыкеева

 

24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18