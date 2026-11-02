В Бишкеке после ремонта открыли улицы Купянскую и Космическую

В Ленинском районе Бишкека завершили строительство дорог на участках улиц Купянской и Космической. Об этом сообщили в мэрии столицы.

На улице Купянской работы провели на отрезке от улицы Гагарина до улицы Космической. На улице Космической — от улицы Садырбаева до улицы Репина.

Общая протяженность построенных участков составляет 1 тысячу 585 метров. Дороги уже введены в эксплуатацию.

Работы выполнило ОсОО «Су-4 Кара-Балта» в рамках титульного списка дорожного строительства на 2026 год.