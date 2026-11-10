В Оше ограничат движение транспорта на дороге, ведущей к аэропорту: ремонт

В городе Ош вводят временное ограничение движения транспорта на дороге, ведущей к международному аэропорту. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По ее данным, мера предпринята в связи с проведением работ по модернизации инфраструктуры и благоустройству участка протяженностью 1,5 километра.

Уточняется, что завтра, 11 ноября, с 8.00 до 18.00 одна сторона дороги в направлении аэропорта будет временно закрыта для движения всех видов авто.

На противоположной стороне откроют двустороннее движение, чтобы обеспечить проезд транспорта в обоих направлениях.

Планируется демонтировать старые опоры освещения, установленные еще в советское время, и заменить их современными фонарями. Здесь также обновят грунт на разделительной зеленой полосе. Деревья пересадят, а на их месте высадят многолетние декоративные кустарники. Предусмотрена установка автоматизированной системы полива.

Водителей просят заранее планировать поездки в аэропорт, учитывать временные ограничения и соблюдать Правила дорожного движения.